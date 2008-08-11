Киев. 11 августа. УНИАН. В Украине впервые состоялся конкурс красоты «Miss Teen Ukraine».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель оргкомитета конкурса Юлия ОГРОХИНА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, конкурс красоты прошел под эгидой «Miss Teen World» и, согласно международной схеме проведения, победительницы проекта будут представлять свою страну на таких международных конкурсах, как «Miss Teen World» и «Miss Teen International», а также в других международных проектах.

Всего в финальном гала-шоу, которое состоялось 8 августа на Театральной площади в Одессе, приняли участие 28 девушек в возрасте от 13-ти до 19-ти лет из разных городов Украины. Обладательницей титула «Miss Teen Ukraine 2008» стала 15-летняя Ксения КАПИНОС (г. Одесса). Организаторы конкурса сообщили, что также впервые в Украину приехал Гаспар КРУЗ – владелец ТМ «Miss Teen World», который и вручил корону победительнице конкурса.

Ю.ОГРОХИНА добавила, что кроме главного титула, по результатам конкурса были определены победительницы в 7 дополнительных номинациях. Состав жюри включал представителей политической элиты Украины, известных бизнесменов, ведущих деятелей мировой модельной индустрии, представителей прессы.