15-17 августа 2008 года Киевский Гольф Клуб проводит 2-й этап Кубка Украины

Киевский Гольф Клуб и Всеукраинская Федерация Гольфа заключили соглашение о проведении на Парковом поле Клуба 2-го этапа Кубка Украины по гольфу. Турнир пройдет 15-17 августа 2008 г.

Формат турнира: строук-плей (игра на чистый счет, без учета гандикапа), 3 раунда — тренировочный (9 лунок) и два зачетных (по 18 лунок).

Регистрация участников турнира — на сайте Всеукраинской Федерации Гольфа http://www.ukrgolf.com.

Программа турнира:

15 августа 2008

Тренировочный раунд (только 9 лунок),

Ти-тайм (время старта) по желанию участников и согласованию с администрацией Клуба, тел.: +38 067 403 6641.

16 августа 2008

Зачетный раунд (18 лунок, 2 круга по 9 лунок).

Два одновременных старта флайтов по 4 человека со всех лунок (7-00 и 13-00).

17 августа 2008

Зачетный раунд (18 лунок, 2 круга по 9 лунок).

Флайты формируются по результатам первого дня. Два одновременных старта флайтов по 4 человека со всех лунок (7-00 и 13-00).

Подведение результатов и церемония награждения по окончании турнира (около 20-00).

Киевский Гольф Клуб информирует, что в рамках проведения ІІ этапа Кубка Украины по гольфу 15-17 августа 2008 года открыта аккредитация журналистов на участие в официальной части турнира.

Просим предварительно подтвердить свое участие, отправив заявку на e-mail: info@kievgolfclub.com или позвонив по телефонам: +38 044 545 71 77, +38 067 231 59 80.

Сбор участников: в 15.00 15 августа 2008 года возле «Украинского Дома»

(ул. Крещатик,2).

Будем рады видеть Вас среди гостей II этапа Кубка Украины по гольфу!

С уважением,

Проект «Гольфстрим. Киевский Гольф Клуб»