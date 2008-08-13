15-17 августа 2008 года Киевский Гольф Клуб проводит 2-й этап Кубка Украины
Киевский Гольф Клуб и Всеукраинская Федерация Гольфа заключили соглашение о проведении на Парковом поле Клуба 2-го этапа Кубка Украины по гольфу. Турнир пройдет 15-17 августа 2008 г.
Формат турнира: строук-плей (игра на чистый счет, без учета гандикапа), 3 раунда — тренировочный (9 лунок) и два зачетных (по 18 лунок).
Регистрация участников турнира — на сайте Всеукраинской Федерации Гольфа http://www.ukrgolf.com.
Программа турнира:
15 августа 2008
Тренировочный раунд (только 9 лунок),
Ти-тайм (время старта) по желанию участников и согласованию с администрацией Клуба, тел.: +38 067 403 6641.
16 августа 2008
Зачетный раунд (18 лунок, 2 круга по 9 лунок).
Два одновременных старта флайтов по 4 человека со всех лунок (7-00 и 13-00).
17 августа 2008
Зачетный раунд (18 лунок, 2 круга по 9 лунок).
Флайты формируются по результатам первого дня. Два одновременных старта флайтов по 4 человека со всех лунок (7-00 и 13-00).
Подведение результатов и церемония награждения по окончании турнира (около 20-00).
Киевский Гольф Клуб информирует, что в рамках проведения ІІ этапа Кубка Украины по гольфу 15-17 августа 2008 года открыта аккредитация журналистов на участие в официальной части турнира.
Просим предварительно подтвердить свое участие, отправив заявку на e-mail: info@kievgolfclub.com или позвонив по телефонам: +38 044 545 71 77, +38 067 231 59 80.
Сбор участников: в 15.00 15 августа 2008 года возле «Украинского Дома»
(ул. Крещатик,2).
Будем рады видеть Вас среди гостей II этапа Кубка Украины по гольфу!
С уважением,
Проект «Гольфстрим. Киевский Гольф Клуб»