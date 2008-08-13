23-24 августа в Гуляйполе состоится III литературно-музыкальный фестиваль “День Независимости с Махно”

Киев. 13 августа. УНИАН. 23-24 августа в городе Гуляйполе (Запорожская область) состоится III литературно-музыкальный фестиваль “День Независимости с Махно”.

Об этом на театрализующей пресс-конференции на площадке перед зданием агентства УНИАН сообщил один из организаторов фестиваля, руководитель творческого объединения “Последняя баррикада”, народный депутат Олесь ДОНИЙ.

Для презентации фестиваля его организаторы на телеге, в которую запрягли двух лошадей, привезли к УНИАН пулемет и нескольких “почти настоящих махновцев”. Вся вместе эта композиция называется “Махновская тачанка”, без которой не обходится ни одно мероприятие “Последней баррикады”.

Далее в течение получаса происходил литературно-музыкальный перфоманс “Взятие УНИАНа”, который заменил традиционную пресс-конференцию. Кроме О.ДОНИЯ, в этом мероприятии приняли участие писатели Светлана ПОВАЛЯЕВА и Артем ПОЛЕЖАКА, которые под барабанный бой прочитали несколько своих произведений, а также бард Эдуард ДРАЧ.

Во время акции О.ДОНИЙ сообщил, что главной идеей фестиваля является продемонстрировать вольный украинский дух, а еще - способствовать продвижению современной украинской культуры “в массы”. При этом он напомнил слоган “Дня Независимости с Махно”: “Чинуши празднуют в Киеве, а настоящие украинцы едут в Гуляйполе!” и пригласил всех желающие на празднование.

Согласно программе фестиваля, планируется провести ряд мероприятий, в частности, поэтический боди-арт, графити-джем, байкер-шоу, кинопоказы, профессиональное файер-шоу, мастер-классы по игре на барабанах и графити, «Махновский волейбол».

Запланированы поэтические чтения от современных украинских писателей, белорусского “десанта” и презентация “западного фронта” молодой поэзии. Также предусматривается вечерняя концертная программа, в которой примут участие группы Zdob-Si-Zdub (Молдова), “Крошка Цахес” (Киев), “Мертвый петух” (Львов-Харьков-Киев), “Бумбокс” (Киев), “Флит” (Ивано-Франковск), “Дримбададзига” (Киев), “Топокрестр” (Киев), “Джамбибум” (Беларусь), ІQ48 (Беларусь), “Собаки в космосе” (Харьков), “Мандариновый рай” (Черкассы).

Организаторы сообщили, что фестиваль будет проходить на двух площадках. Днем от жары будет спасать прохладный огромный дом культуры, вечерняя программа традиционно будет проходить на поле.