Киев. 14 августа. УНИАН. Партия «Пора» создала украинско-грузинскую гуманитарную инициативу для оказания помощи народу Грузии.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил член политсовета Гражданской партии «Пора» Евгений ДИКИЙ.

По его словам, целью создания гуманитарной инициативы является помощь населению Грузии, которое пострадало от российской агрессии.

Так, в частности, он отметил, что в рамках этой программы «Пора» начала прием грузинских детей в украинские семьи для психологической реабилитации. В связи с этим ГП «Пора» предлагает украинским семьям, которые готовы на 1-2 месяца принять к себе грузинских детей, обращаться по телефону: 8-067-506-10-64 (контактное лицо Ирина ЧЕРЕПИНСКАЯ).

Кроме того, Е.ДИКИЙ отметил, что «Пора» привлекает волонтеров, в частности, студентов, готовых работать в больницах и лагерях беженцев в Грузии, врачей, среднего медицинского персонала и специалистов по организации общественного питания.

В то же время «Пора» начала формирование молодежных строительных отрядов для восстановления разрушенного университета в городе Гори и для помощи в восстановлении разрушенной социальной инфраструктуры Грузии. Все желающие стать волонтерами могут звонить по телефону: 8-067-446-53-23 (контактное лицо Василий БОЙЧУК).

Также Е.ДИКИЙ проинформировал о том, что на днях ГП «Пора» откроет грузино-украинский информационный центр с целью обеспечения украинских СМИ правдивой информацией из района боевых действий и преодоления зависимости от односторонней и тенденциозной информации российских масс-медиа, касающейся событий в Грузии.

Более подробные материалы по этим вопросам можно будет найти на сайте www.grukrinform.org.ua