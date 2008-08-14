В августе в Киеве состоится премьера представления театральной компании “Бенюк и Хостикоев” “Задунаец за порогом”

Киев. 14 августа. УНИАН. 24-27 августа в Киеве в здании театра им. Леси Украинки театральная компания “Бенюк и Хостикоев” представит премьеру музыкально-драматической фантазии “Задунаец за порогом” по мотивам оперы Семена Гулака-Артемовского “Запорожец за Дунаем”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили авторы представления.

Режиссер, актер Анатолий ХОСТИКОЕВ сообщил, что идея создать такое представление возникла у него с Богданом БЕНЮКОМ после того, как они послушали оперу С.Гулака-Артемовского “Запорожец за Дунаем”. По словам А.ХОСТИКОЕВА, сейчас в репертуаре компании не хватает классической украинской драмы, и поэтому было решено написать пьесу по мотивам оперы С.Гулака-Артемовского.

Рассказывая о возникновении названия “Задунаец за порогом”, Б.БЕНЮК сказал, что задунайцами называли казаков, живших на территории Задунайской Сечи и при этом чувствовали себя изгнанниками, поскольку находились за порогом своего родного дома. По его словам, таким образом, задунаец находясь за пределами своей земли, стремится вернуться на свой родительский порог, вернуться домой. Актер сказал, что это важнейшая мысль, которую авторы представления хотят донести зрителям.

Спонсором создания “Задунайца за порогом” выступил “Райффайзен Банк Аваль”. Председатель правления банка Владимир ЛАВРЕНЧУК выразил надежду, что этот проект станет таким же успешным, как и предыдущие представления компании “Бенюк и Хостикоев”.