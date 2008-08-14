«Лаборатория Касперского» выводит на рынок Украины новые антивирусные продукты для домашних пользователей

Киев. 14 августа. УНИАН. Компания «Лаборатория Касперского» (Россия) - производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного программного обеспечения - выводит на рынок Украины новое поколение решений для защиты домашних пользователей от всех видов информационных угроз - Антивирус Касперского 2009 и Kaspersky Internet Security 2009.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН управляющий директор компании в Украине и Молдове Андрей СЛОБОДЯНИК.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам А.СЛОБОДЯНИКА, запуск в продажу новых продуктов в странах СНГ и Балтии, в том числе и в Украине, будет осуществлен 20 августа 2008 года. Стоимость продукта Антивирус Касперского 2009 будет составлять 175 грн., а Kaspersky Internet Security 2009 – 290 грн. за одну лицензию. При этом новые антивирусные продукты могут быть установлены сразу на два компьютера, что, «по сути, делает стоимость новых антивирусных продуктов вдвое ниже», отметил А.СЛОБОДЯНИК.

По его словам, компания пошла на такой шаг преднамеренно, учитывая, что сегодня во многих семьях имеются сразу несколько компьютеров. Продажи новых антивирусных продуктов будут осуществляться через розничные сети и партнеров компании в Украине.

Старший менеджер по развитию продуктов компании «Лаборатория Касперского» Александр ЛЕБЕДЕВ отметил, что продукты версии 2009 объединили в себе преимущества нового антивирусного ядра «Лаборатории Касперского», обеспечивающего радикальное улучшение скорости сканирования объектов, и передовой технологии контроля за активностью приложений HIPS, которая позволяет блокировать новые разновидности вредоносных программ до их изучения аналитиками и внесения в антивирусные базы.

А.ЛЕБЕДЕВ сообщил, что актуальность выхода новых антивирусных продуктов объясняется тем, что, по прогнозам экспертов «Лаборатории Касперского», в 2008 году нас ожидает значительный рост численности новых вредоносных программ, количество которых вырастет примерно в 10 раз и превысит 20 миллионов. В связи с этим в Kaspersky Internet Security 2009 был реализован принципиально новый подход к защите, в соответствии с которым в защищаемой системе теперь осуществляется глобальный мониторинг вредоносной активности с целью полного предотвращения воздействия информационных угроз на компьютер пользователя.

Справка УНИАН. Компания "Лаборатория Касперского" - производитель систем защиты от вирусов, спама и хакерских атак, компания входит в пятерку ведущих мировых разработчиков программного обеспечения для защиты информации от интернет-угроз.

"Лаборатория Касперского" является международной группой компаний с центральным офисом в Москве и представительствами в Великобритании, Германии, Франции, США, Японии, Южной Корее, Китае, Нидерландах, Польше и Румынии. Партнерская сеть объединяет свыше 500 компаний более чем в 60 странах мира. В компании работают около 600 высококвалифицированных специалистов.

Среди клиентов компании Центральный Банк РФ, Сбербанк, Татнефть, La Poste (Франция), Airbus (EC), Stemcor (Великобритания), Министерство образования Франции, Министерство иностранных дел Италии, BBC Worldwide (Великобритания), Telecom Italia Mobile, Faber-Castell (Германия), France Telecom и другие компании.

По данным А.СЛОБОДЯНИКА, общий рынок антивирусного программного обеспечения в Украине в 2007 году оценивается в 8 млн. долл., из них 36% пришлось на продукты "Лаборатория Касперского".