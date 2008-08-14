Экологи и представители местного самоуправления заявляют о незаконной продаже заповедных земель на Херсонщине

Киев. 14 августа. УНИАН. Экологи и представители местного самоуправления заявляют о незаконном выделении и продаже заповедных земель в Херсонской области.

Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Старший научный сотрудник Херсонского краеведческого музея Михаил ПИДГАЙНЫЙ рассказал, что в соответствии с указами Президента на части заповедных земель Голопристанского района Херсонской области, которые прилегают к Днепру, планируется создание национальных парков.

Однако, по его словам, оказалось, что решением Голопристанского районного совета незаконно, без согласования с соответствующими сельсоветами, на территории которых расположены эти земли, часть из них была передана в частные руки для ведения сельского хозяйства. При этом, несмотря на такую формулировку при передаче земель, в кратчайшие сроки они были проданы другим собственникам и их использование было полностью перепрофилировано.

Всего, по сведениям М.ПИДГАЙНОГО, незаконно было передано и перепродано 286 гектаров земли на территории трех сельсоветов Голопристанского района.

По его словам, 1 га земли в этом районе стоит 200 тыс. долларов, а, соответственно, в результате продажи всех выделенных участков их собственники получили прибыль в размере 50 млн. долларов.

М.ПИДГАЙНЫЙ также отметил, что указанные земли, согласно международным конвенциям, являются природоохранными территориями, и Украинское государство несет ответственность за их сохранность.

Ученый подчеркнул, что в этих местах обитают несколько очень редких видов птиц, а также произрастают редкие виды растений, которые государство в соответствии со взятыми обязательствами должно охранять. В то же время строительство, начатое на этих территориях, наносит непоправимый вред флоре и фауне района.

М.ПИДГАЙНЫЙ добавил, что экологические организации, а также представители местного самоуправления намерены обратиться в международные природоохранные организации с просьбой повлиять на украинские власти и остановить незаконную передачу заповедных земель