Украинские культурные и общественные деятели комментируют последние события в Грузии

Киев. 14 августа. УНИАН. Народный артист Украины Богдан БЕНЮК не верит, что политические силы в Украине объединятся вокруг оценки конфликтной ситуации в Грузии.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

По его словам, такое объединение было бы очень важным, поскольку ситуация в Грузии может повториться и в Украине. “Я не верю, что такое объединение состоится, поскольку, к сожалению, кто-то из партий будет на себя перетягивать одеяло, набирая для себя проценты”, - сказал Б.БЕНЮК.

Он отметил, что поддерживает то, что и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, и Министерство иностранных дел Украины четко выразили позицию относительно событий вокруг Южной Осетии.

В свою очередь журналист, телеведущий Юрий МАКАРОВ отметил, что все стали свидетелем информационной войны. По его словам, российская пропаганда целенаправленно распространяла “свидетельства о так называемых зверствах грузинских военнослужащих, которые якобы убивали осетинских детей”. Он отметил, что силы в этой информационной войне были, “безусловно, неравные”, и Украина должна делать из этого выводы, учитывая ситуацию в своем информационном пространстве.

Говоря о возможных последствиях конфликта в Грузии, Ю.МАКАРОВ отметил, что “Россия, точнее корпорация, куда входят силовики, большой бизнес, бюрократия, показала, каким образом она готова защищать свои интересы”.

Он добавил, что “поскольку у этой корпорации в Украине есть также свои интересы - это Крым, в какой-то степени Восток Украины, то необходимо осознавать, что эта корпорация, заботясь о своих интересах, не остановится ни перед чем”.

Фронтмен группы “Мандры” ФОМА выразил сочувствие всем жертвам войны. Он отметил, что это “была четко спланированная акция, которая Кремлю удалась”. По его словам, “была провокация, которая сработала”, а скорость и продуманность операции со стороны России свидетельствует о том, что “это была военная акция, спланированная задолго до того, и была провокация, которая дала страшные плоды”.

По словам ФОМЫ, “это урок для всего мира”. Он считает, что европейским странам необходимо было активнее вмешиваться в ситуацию.