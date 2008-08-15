Общественные организации приветствуют инициативу правительства и ВР о повышении акцизов на сигареты

Киев. 15 августа. УНИАН. Общественные организации приветствуют инициативу правительства и Верховной Рады относительно повышения акцизного сбора на табачные изделия.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель Коалиции общественных организаций и инициатив “За свободную от табачного дыма Украину” Сергей ГОНЧАР.

Он отметил, что табакокурение в Украине “приобрело размах эпидемии”, поскольку “ежегодно к курению приобщаются 500 тысяч молодых людей фактически в возрасте 11 лет”. По словам С.ГОНЧАРА, вследствие этого смертность населения от болезней, которые связаны с курением, составляет 110 тысяч человек. Он добавил, что сейчас в Украине курят почти 70% мужчин, а также каждая пятая женщина.

Сотрудник Программы по контролю над табаком Всемирной организации здравоохранения в Украине Константин КРАСОВСКИЙ напомнил, что в 2006 году Украина ратифицировала Рамочную конвенцию ВОЗ о борьбе против табака, в которой, среди прочего, речь идет о том, что ценовые мероприятия являются важным средством сокращения потребления табака разными группами населения, в частности, молодежью. Он отметил, что распространенность курения в странах Европы среди подростков составляет около 16%, в то же время в России этот показатель составляет 24%, а в Украине - 26%. По его словам, среди причин этого достаточно важную роль играют низкие цены на сигареты, и, соответственно, доступность их для подростков.

К.КРАСОВСКИЙ приветствовал решение правительства и парламента Украины о повышении акцизов на табачные изделия. По его словам, аргументы о том, что цены на сигареты нельзя повышать, потому что тогда их контрабандой будут везти из России, не имеют под собой оснований. Он заметил, что в России сигареты в среднем на 40% стоят дороже, чем в Украине, а после повышения акцизов все равно будут дороже на 20%.

В свою очередь, экономист Владимир РЯБОШЛЫК отметил, что “сегодня табачные компании распространяют неправдивую информацию о том, что с 1 сентября цены в Украине превысят российские, и это приведет к усилению контрабанды”. По его словам, цены приблизительно уравняются с российскими лишь в случае, если будет принято решение о повышении акцизов с 1 января. По его словам, с 1 сентября цена пачки сигарет с фильтром возрастет в среднем на 50 копеек, а без фильтра - на 22 копейки. В.РЯБОШЛЫК заметил, что в Украине зарплата за 4 года возросла в четыре раза, а цены на сигареты лишь на 30%. Он считает, что после межгосударственных консультаций между Украиной и Россией можно было бы согласовать меры по более радикальному увеличению акцизов в обеих странах, и, соответственно, поступлений в бюджет.

К.КРАСОВСКИЙ отметил, что, согласно данным опроса, 41% курильщиков сказали, что даже в случае подорожания сигарет они будут продолжать курить, 14% заявили, что попробуют бросить курить, а 21% отметили, что будут курить реже. Он добавил, что, согласно аналитическим прогнозам, в случае повышения цен на сигареты на 10% количество курильщиков уменьшится на 2,5%, и “это уже большой вклад в укрепление здоровья нации”.

Присутствующая на пресс-конференции художница Евгения ГАПЧИНСКАЯ выразила убеждение, что необходимо принимать любые меры, направленные на снижение возможности доступа, особенно детей, к курению. По ее словам, также достаточно важна роль общества в этом вопросе. Е.ГАПЧИНСКАЯ убеждена, что запрещение рекламы сигарет должно решаться на государственном уровне. Она добавила, что в настоящее время мы наблюдаем “ужасную пропаганду (табакокурения), которая воспринимается как что-то нормальное и привычное”.

Лидер группы “Mad Heads XL” Вадим КРАСНООКИЙ подчеркнул, что в Украине “происходит акт массового самоубийства” путем курения. Он считает, что публичные люди должны пропагандировать жизнь без сигарет, а те из них, кто курит - “по крайней мере, скрывать это от камер”. В.КРАСНООКИЙ признает, что повышение цен на сигареты не решит проблемы, но если вследствие этого некоторое количество людей перестанет курить, то это уже будет достаточно позитивным результатом.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 31 июля 2008 года приняла закон „О внесении изменений в статью 1 Закона Украины „О ставках акцизного сбора на табачные изделия”, согласно которому с 1 сентября 2008 года предусмотрено повышение ставок акцизного сбора на табачные изделия: в гривнях – с 5 грн. до 12,5 грн. за 1 тысячу штук на сигареты без фильтра, с 14 грн. до 30 грн. за 1 тысячу штук на сигареты с фильтром; в процентах – с 12,5% до 16%.

6 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал этот закон.