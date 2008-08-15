Украинские премьер, председатель ВР и другие политики должны высказать четкую позицию по конфликту на Кавказе – эксперты

Киев. 15 августа. УНИАН. Украинские политики, в частности, руководители правительства и парламента должны четко сформулировать свою позицию относительно российско-грузинского конфликта.

Такое мнение высказал руководитель социологической службы “Украинский барометр” Виктор НЕБОЖЕНКО на пресс-конференции в УНИАН на тему “Российско-грузинский конфликт: риски для Украины”.

Политолог считает странным то, что ни премьер-министр, ни председатель Верховной Рады Украины, ни большинство лидеров парламентских фракций четко не высказали свою позицию по этому поводу.

“У Президента оказался, как всегда, четкий курс. Можно с ним соглашаться или нет, но он четко движется в одном направлении, премьер, спикер, лидеры фракций – молчат и ждут, пока им политологи, аналитики подскажут. А еще больше они ждут знаков – кто победит, и это очень не приятно”, - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

По его мнению, должна происходить консолидация внешнеполитического курса страны вокруг Президента, но политики обязаны зафиксировать свою точку зрения на этот конфликт.

„То, что сегодня ведущие политические лидеры страны делают вид, что загорать на пляжах, важнее, чем давать своему электорату четкую позицию – это очень плохо”, - считает политолог.

В.НЕБОЖЕНКО также выразил убеждение, что Верховная Рада в сентябре должна начать свою работу с наработки единой позиции в отношении российско-грузинского конфликта.

В свою очередь, директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН отметил, что молчание украинских политиков связано с тем, что они не могут воспринять существующие реалии такими, как они есть. По его словам, с начала независимости высшее руководство государства пыталось убедить граждан, что Украина может дружить со всеми. В результате этого за время пребывания у власти двух предыдущих президентов в Украине не были сформулированы угрозы для государственности, не были определены носители этих угроз, и не были приняты меры по их предупреждению – начиная с информационной безопасности, заканчивая формированием эффективных вооруженных сил.

Эксперт отметил, что последние социологические опросы, результаты которых будут обнародованы на будущей неделе, свидетельствуют, что, наконец, украинское общество поняло, что для Украины существует реальная угроза военного противостояния.

„Оказалось, что есть в мире силы, которые готовы нарушить территориальную целостность и суверенитет нашего государства. Хорошо это или плохо, эта страна граничит с Украиной. И это ощущение угрозы у нашего общества появилось”, - сказал Ю.РУБАН.

В этом контексте политолог отметил, что отсутствие четкой позиции большинства украинских политиков свидетельствует о том, “что они как-то не понимают или делают вид, что не понимают, что это - реальные угрозы, которым необходимо сейчас противодействовать, в отношении которых нужно немедленно реагировать”.