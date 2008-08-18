Эксперты поддержали Луценко в конфликте с Кернесом – опрос

Киев. 18 августа. УНИАН. Эксперты поддержали министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в конфликте с секретарем Харьковского горсовета Геннадием КЕРНЕСОМ.

Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, проведенного Центром социальных технологий «Социополис» совместно с Агентством моделирования ситуаций, представленные сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Cогласно данным опроса, 23,4% экспертов выразили свои симпатии МВД и министру внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО в ходе недавнего конфликта между МВД и секретарем Харьковского городского совета Г.КЕРНЕСОМ.

«На стороне закона» оказались симпатии 12,8% опрошенных; «На стороне МВД (но не Ю.ЛУЦЕНКО)» - 6,4%. Нейтральной позиции придерживалось 42,6%. Сторонников Г.КЕРНЕСА в среде экспертов исследование не обнаружило.

Среди реальных причин конфликта между МВД и Г.КЕРНЕСОМ 40,4% экспертов отметили справедливое желание МВД «урезонить» одиозных представителей местной элиты. Мнение о «политических репрессиях» разделили 4,3%. «Сведением личных счетов» конфликт склонны считать - 12,8%.

Большинство экспертов считают, что конфликт между МВД Украины и Г.КЕРНЕСОМ «постепенно сойдет на нет» (34%). При этом 31,9% опрошенных считают, что конфликт может закончиться «открытием уголовных дел против Михайла ДОБКИНА и Г.КЕРНЕСА и их вынужденным уходом из власти».

21,3% считает, что в случае победы на будущих президентских выборах Юлии ТИМОШЕНКО харьковским городским властям стоит опасаться реального уголовного преследования. Еще 17% выразили уверенность, что следующий Президент Украины (кто бы им не стал) обязательно «зачистит» национальную политэлиту от М.ДОБКИНА и Г.КЕРНЕСА и им подобных. 4,3% уверены, что харьковские городские власти «до этого времени уже успеют перестраховаться активами и гражданством в других странах».

Опрос проводился в период с 7 по 12 августа 2008 г. Экспертная группа состояла из 47 человек, представляющих Харьков (25 человек) и Киев (22 человека).