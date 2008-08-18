Недостаток финансирования приведет к всплеску случаев мошенничества в сфере строительства жилья в Украине - эксперты

Киев. 18 августа. УНИАН. Недостаток финансирования, вызванный кризисом ликвидности банковской системы, приведет к увеличению случаев мошенничества и рейдерства в сфере жилищного строительства в Украине.

Такое мнение высказала генеральный директор Бюро строительных технологий Наталья ДЗЮБА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Дефицит оборотных средств и снижение прибыли провоцируют конфликты среди собственников (строительных компаний - УНИАН). Я думаю, мы можем ожидать всплеск рейдерства и мошенничества в строительной отрасли уже в самое ближайшее время», - сказала она.

Эксперт подчеркнула, что «еще два года назад уровень рентабельности строительного бизнеса на уровне 300% был реальностью. На сегодняшний день она упала до 80-90%. К такому резкому падению прибыльности строительные компании не готовы».

Н.ДЗЮБА разделяет рынок застройщиков на три группы компаний: крупные операторы (занимают 60% рынка), компании, которые ведут один-два крупных проекта (25% рынка) и мелкие операторы, строящие один-два объекта (до 15% рынка).

По ее мнению, в перспективе полугода соотношение сил на рынке изменится, количество игроков во всех группах существенно сократится, некоторые будут вынуждены продать объекты или бизнес.

По информации Н.ДЗЮБЫ, в Киеве на сегодня около 200 объектов находится на стадии строительства, из них около 10-15% - заморожено.

Гендиректор Бюро строительных технологий отметила, что в сложившейся ситуации задержка сроков сдачи объекта в эксплуатацию «будет наименьшим злом для частного инвестора».

«Из всех игроков строительного бизнеса самую большую угрозу представляет группа средних и мелких компаний с небольшим объемом работ (до 15% рынка)», - уточнила она.

По мнению юриста Владимира КОСТЫЛЕВА, самая распространенная схема строительных афер - мошенничество с инвестиционными соглашениями, которые в полной мере не гарантируют защиту прав инвесторов в связи с недостаточным законодательным регулированием этих правоотношений. При этом в группу риска попадают частные инвесторы, которые заключили свои соглашения до 2006 года.

В качестве примера юрист привел случай с его доверителем частным инвестором, который в 2005 г. вложил деньги в строительство квартиры по ул. Льва Толстого, 35-39, заключив инвестиционное соглашение с ЗАО ТД «Интерсервис» .

В.КОСТЫЛЕВ сообщил, что доверитель выполнил свои инвестиционные обязательства, однако квартиры он не получил, а дом недостроен и не введен в эксплуатацию. При этом в 2007 году компания-посредник сообщила инвестору о том, что технические параметры квартиры (этаж, количество комнат, площадь) изменены.

«В связи с этим компания захотела от доверителя получить дополнительную оплату за увеличенную площадь по рыночным ценам, но уже 2007, а не 2005 года», - добавил юрист.

По словам В.КОСТЫЛЕВА, инвестор согласился доплатить, однако по цене, предусмотренной договором, а не по цене, выставленной компанией, почти в 3 раза превышающей предыдущую.

Голосеевский райсуд Киева в лице судьи Юлии ИВАНЕНКО разрешил дело в пользу ЗАО ТД «Интерсервис». Юрист уверен, что такое решение принято с многочисленными нарушениями норм законодательства и намерен оспорить его в апелляционном суде.

В свою очередь адвокат инвесторов жилого дома «София Борщаговская», которые столкнулись с подобной проблемой, Ярослав ЛУКЬЯНЕНКО считает, что ни одна схема финансирования покупки жилого дома на первичном рынке не защищает частных инвесторов - ни инвестиционные соглашения, ни покупка облигаций.

По данным адвоката, выкуп облигаций на определенное количество квадратных метров жилплощади не гарантирует получения жилья, поскольку «невозведение дома не дает оснований на какие-либо взыскания, если они не предусмотрены договором». А инвестор, как правило, представляет договор, который утвержден руководящим органом инвестора, и изменениям не подлежит.

«В связи с этим, инвестору остается выбирать: рискнуть, вложить деньги и, возможно, ничего не получить, или не рисковать и складывать копейку к копейке, пока не хватит на квартиру на вторичном рынке», - резюмировал адвокат.