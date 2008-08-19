26-30 августа 2008 года в г.Одесса состоится I Международный Конгресс христианской молодежи СНГ и стран Балтии

Более 2,5 тысяч делегатов из 15 стран Европы и Азии соберутся 26-30 августа 2008 года в г.Одесса на I Международный Конгресс христианской молодежи СНГ и стран Балтии. Это первая встреча такого масштаба на территории бывшего Советского Союза за последние 80 лет. До этого подобное мероприятие проводилось еще в СССР, в 20-е годы прошлого столетия.

Целью этого конгресса станет обсуждение актуальных проблем современной молодежи в наших странах и поиск возможностей изменить нынешнюю ситуацию к лучшему. В поле зрения молодежи попадут такие проблемы, как наркомания, подростковый алкоголизм, по которому Украина занимает первое место в мире, непрестанно растущее количество ВИЧ-инфицированных, распад семей, аборты, бездомные дети и т.д.

Координатор Конгресса, народный депутат Украины Павел Унгурян, говоря о целях мероприятия, отметил: «…Украина имеет сегодня множество свобод, в том числе в вопросах религии и вероисповеданий. И это хорошая возможность воспитать молодое поколение на христианских, духовных ценностях. Ведь их отсутствие в сознании молодых людей и становится, зачастую, причиной тех проблем, с которыми мы так отчаянно боремся».

Проведение в Украине Международного Конгресса поддержали: Кабинет Министров Украины, в частности, министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Ю. Павленко, Комитет ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики и спорта, Комитет ВРУ по вопросам культуры и духовности и госкомитет Украины по делам национальностей и религий.

За дополнительной информацией обращаться в пресс-службу Конгресса:

Богдан Луцик

Тел. 8 (050) 391 01 04

E-mail: bogdan@intosana.com

Александр Велигоцкий

Тел. 8 (097) 136 09 06

E-mail: sv@inbox.ru