Рассмотрение в ВР вопроса о российско-грузинском конфликте не объединит депутатов и общество – Куликов

Киев. 19 августа. УНИАН. Рассмотрение в Верховной Раде Украины вопроса о российско-грузинском конфликте не объединит народных депутатов и общество.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказал народный депутат Украины Кирилл КУЛИКОВ (фракция «Наша Украина – Народная самооборона»).

По его словам, сегодня в парламенте необходимо рассматривать законопроекты, которые бы объединяли общество, которые касаются каждого гражданина.

Депутат подчеркнул, что «вопрос по Грузии очень серьезный, многогранный, и к нему нельзя относится однозначно».

«Сегодня, чтобы объединить парламент, объединить общество, давайте заниматься менее акцентированными вопросами», - подчеркнул К.КУЛИКОВ.

Как сообщал УНИАН, в парламенте зарегистрировано два проекты заявлений по российско-грузинскому конфликту.