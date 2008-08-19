Депутат от НУ-НС Куликов предлагает ВР поддержать законопроект по проведению выборов городских председателей в два тура

Киев. 19 августа. УНИАН. Народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Кирилл КУЛИКОВ предлагает Верховной Раде Украины поддержать законопроект, предусматривающий проведение выборов городских председателей в два тура.

Об этом К.КУЛИКОВ сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам депутата, он зарегистрировал в парламенте два законопроекта, которые касаются выборов депутатов местных советов и городских председателей: «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах депутатов Верховной Рады АРК, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей» и «О внесении изменений в некоторые законы Украины по совершенствованию местного самоуправления в городе Киеве».

По мнению К.КУЛИКОВА, последние выборы мэра столицы показали, что только часть киевлян избирает мэра и в результате “жители города живут отдельно, а власть живет отдельно”.

По его словам, эти законопроекты направлены на то, чтобы задействовать в управлении городом наибольшее число граждан, а также усилить влияние и контроль людей на власть.

Депутат также напомнил, что на последних выборах мэра Киева были зарегистрированы 79 кандидатов, что, по его мнению, является ненормальным явлением, поскольку немногие знали хотя бы что-то о десяти из этих кандидатов. По его словам, поэтому данными законопроектами предлагается установить, чтобы кандидат на должность мэра вносил залог в размере 100 тыс. грн., и если его поддержали меньше 7% избирателей, эти средства направляются в бюджет.

Также К.КУЛИКОВ сообщил, что законопроектами предлагается отменить ограничение сумм избирательных фондов кандидатов. По его словам, на сегодняшний день такие ограничения приводят к тому, что декларируемые суммы расходов никоим образом не совпадают с реальными расходами кандидатов в ходе предвыборных кампаний.

Присутствующий на пресс-конференции депутат Киевсовета от Блока Виталия Кличко, лидер Украинской селянской демократической партии Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ, который принимал участие в разработке этих законопроектов, выразил убеждение, что в Украине необходимо вернуться к мажоритарной системе выборов депутатов местных советов.

Кроме того, он сообщил о разработке законопроекта, которым предусмотрено разрешить участие в выборах молодежи с 16 лет. В то же время Д.АНДРИЕВСКИЙ напомнил, что это касается конституционной нормы, поэтому такой законопроект должен рассматриваться по особой процедуре.

Д.АНДРИЕВСКИЙ отметил, что в уже зарегистрированном законопроекте «О внесении изменений в некоторые законы Украины по совершенствованию местного самоуправления в городе Киеве» предусмотрено создание исполкомов, а также распределение полномочий городской администрации, которая будет выполнять наблюдательные функции, и исполнительных органов местного самоуправления.

К.КУЛИКОВ надеется, что при рассмотрении поданных им проектов законов «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах депутатов Верховной Рады АРК, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей» и «О внесении изменений в некоторые законы Украины по совершенствованию местного самоуправления в городе Киеве» парламент объединится и поддержит их.