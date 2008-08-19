23-24 августа в Брюсселе общественные организации проведут ряд мероприятий, посвященных Дню Независимости Украины и Евро-2012

Киев. 19 августа. УНИАН. 23-24 августа в столице Европейского Союза Брюсселе общественные организации проведут мероприятия, посвященные Дню Независимости Украины и чемпионату Европы по футболу 2012 года, который должен состояться в Украине и Польше.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Европейской ассоциации украинцев Алексей ТОЛКАЧЕВ.

Он отметил, что в этом году, как и в прошлом, в Брюсселе всемирно известная скульптура Manneken Pis (“Писающий мальчик”) будет одета в украинский национальный костюм. Эта акция состоится 24 августа. По его словам, в этот же день украинцы будут отмечать День Независимости народными гуляниями, распространением открыток и сувенирной продукции об Украине.

Он отметил, что все мероприятия будут связаны с проведением Евро-2012 в Украине.

А.ТОЛКАЧЕВ выразил надежду, что проведение акции в этом году будет способствовать узнаваемости Украины в мире в связи с проведением Евро-2012.

Он также сообщил, что празднование Дня Независимости Украины будет длиться в Брюсселе два дня.

В частности, 23 августа в 19.00 начнется большая праздничная вечеринка, в которой примут участие более 250 украинцев из всей Бельгии и соседних государств.

Основатель Сообщества футбольных болельщиков “За! Красивый футбол” Вадим СКРИПНИК отметил, что Украине нужно формировать в мире позитивный имидж. По его словам, за спиной одетого в украинский костюм Manneken Pis будет висеть Государственный флаг Украины, на котором вышит призыв “Welcome EURO-2012!”.

Председатель всеукраинской молодежной общественной организации “Лига молодежи Украины “Молодая сила” Зиновий ЧЕРПИЦКИЙ и заместитель председателя этой организации Андрей МЯНОВСКИЙ отметили, что планируют провести молодежный опрос украинцев в Брюсселе и киевлян относительно их отношения к Евро-2012.