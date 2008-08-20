В БЮТ не исключают, что повышение акцизов на алкоголь и табак осенью столкнется с сопротивлением финансовых структур

Киев. 20 августа. УНИАН. Законопроект о повышении акцизов на алкогольную и табачную продукцию этой осенью столкнется с серьезным сопротивлением финансовых структур.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказал народный депутат от БЮТ, координатор Конгресса христианской молодежи СНГ и стран Балтии Павел УНГУРЯН.

«Премьер-министр высказалась о том, что акцизы (на алкоголь и табак – УНИАН) будут подниматься в любом случае. Это принципиальная позиция и для правительства в том числе, но, безусловно, мы понимаем, что это мера такого запретительного, ограничивающего характера, и она наталкивается, как правило, на очень серьезное сопротивление, поскольку связана с огромными финансовыми ресурсами. Мы будем стремиться внести соответствующие изменения в бюджет уже на осенней сессии», – сообщил П.УНГУРЯН

Также депутат заявил, что власти борются с последствиями социальных бедствий, когда необходимо искоренять причины.

«Как правило, борьба с распространением ВИЧ или с курением, или с алкоголем, или с абортами – это все борьба с последствиями, это не борьба с причинами. А христианское молодежное движение – это неплохая, серьезная, исторически обоснованная попытка решить многие вопросы, связанные с причинами моральной и духовной деградации», - сказал П.УНГУРЯН.