В сентябре в Херсонской области состоится третий Фестиваль туристической журналистики Украины

Киев. 20 августа. УНИАН. 4-7 сентября к Всемирному дню туризма и Дню туризма в Украине в Херсонской области состоится третий Фестиваль туристической журналистики Украины.

Об этом сообщил председатель Государственной службы туризма и курортов Анатолий ПАХЛЯ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Много составляющих, которые положительно влияют на развитие туристической отрасли. Одна из них – опора на информационный ресурс нашего государства, активное взаимодействие с общественными институтами, организациями и средствами массовой информации”, - отметил А.ПАХЛЯ.

По его словам, на протяжении трех дней участники и гости фестиваля будут иметь возможность ознакомиться с новыми экскурсионными маршрутами Херсонской области: посетят самую большую в Европе пустыню - Олешковские пески, побывают в Азово-Сиваском национальном природном парке (остров Бирючий) и ознакомятся с маршрутами винного туризма.

Участниками фестиваля станут около 50 журналистов из Киева, Днепропетровска, Донецка, Львова, Одессы и Харькова, которые освещают туристическую тематику. В этом году впервые приглашены журналисты из России и Беларуси. По словам организаторов, это даст возможность создать имидж Херсона как признанного туристического центра не только в Украине, но и за ее границами.

“Фестиваль туристической журналистики – это очень важное мероприятие, - отметил советник Президента Украины, председатель Национального совета по культуре и духовности при Президенте Украины Николай ЖУЛИНСКИЙ. - От журналистов очень многое зависит: как привлечь украинца стать настоящим туристом, и туристом, прежде всего, в своей стране. Выездной туризм у нас активный – это хорошо. Но внутренний - в неудовлетворительном состоянии”.

По словам А.ПАХЛИ, невзирая на неутешительные прогнозы, туристический сезон в Украине проходит успешно, и за первое полугодие туристические потоки в Украину увеличились на 19%. Почти на 2 млн. туристов больше отдохнуло в Украине по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, а всего Украину на протяжении полугодия посетили 11,3 млн. въездных туристов.

Особенность фестиваля туристической журналистики в том, что он не имеет постоянного места проведения. Первые два фестиваля состоялись на курортах “Буймеровка” (Сумская область) и “Буковель” (Ивано-Франковская область).

Их участниками стали более 120 журналистов из разных регионов Украины. По результатам их работы появилось свыше 250 публикаций, телесюжетов и радиопрограмм, которые способствовали увеличению количества туристов в регионы, где проводились фестивали.