Интернет-товар года

20 августа в Национальном комплексе «Экспоцентр Украины» прошла церемония вручения наград победителям Всеукраинского конкурса-выставки "Лучший отечественный товар 2008 года". Компания «УКРНЕТ» вот уже третий раз подряд становится лучшей - сразу в трёх номинациях.

Всеукраинский конкурс-выставка «Лучший отечественный товар года» - ежегодное мероприятие, которое проводится под патронатом Президента Украины и приурочивается к Дню Независимости. Его главной целью является презентация конкурентоспособных отечественных товаров и услуг представителям украинских и иностранных бизнес кругов. В ходе мероприятия члены конкурсной комиссии определяют лучшие отечественные товары года.

Компания «УКРНЕТ» принимает участие во Всеукраинском конкурсе-выставке «Лучший отечественный товар года» с момента его основания в 2005 году и уже третий раз подряд подтверждает статус «Производитель лучших отечественных товаров года». В этом году её достижения отмечены наградой «Золотой символ конкурса» и тремя медалями «Лучший отечественный товар года» в рамках трёх номинаций: «Рекламные услуги», «Средства массовой информации», «Связь и телекоммуникации».

На протяжении нескольких лет компания «УКРНЕТ» удостаивалась различных наград. Так, на Международном фестивале-конкурсе «Выбор года 2007» в Украине портал ukr.net был признан Украинским Интернет-порталом года, а почта FREEMAIL – Украинской электронной почтой года. Весной 2008 года портал www.ukr.net получил звание «Абсолютный Фаворит Успеха» в номинации «Украинский Интернет-портал». На этот раз на Всеукраинском конкурсе-выставке «Лучший отечественный товар года» компания УКРНЕТ получила статус «Производитель лучших отечественных товаров 2008 года».

Справка о компании:

Компания УКРНЕТ была создана в 1998 году. За 10 лет своего существования она стала ключевым игроком в украинском Интернете. Сегодня УКРНЕТ – это самые популярные в своих категориях сервисы – портал www.ukr.net, электронная почта Freemail, крупнейшая база вакансий и резюме JOB, сайт гороскопов ОРАКУЛ, киноафиша KINO, телегид TV, видео-хостинг PLAY!, и городской справочник CITY.

Аудитория сервисов УКРНЕТа насчитывает 3,5 млн украинских Интернет-пользователей. Т.е. около половины украинского Интернета пользуется этими ресурсами.

На Международном фестивале-конкурсе «Выбор года 2007» в Украине компания победила в двух номинациях: портал ukr.net стал «Украинским Интернет-порталом года», а почта Freemail – «Украинской электронной почтой года».