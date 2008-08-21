Информационным противоборством с Россией должна заниматься украинская стратегическая разведка - эксперт

Киев. 21 августа. УНИАН. Информационным противоборством с Россией должна заниматься украинская стратегическая разведка.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин БАДРАК сегодня на пресс-конференции.

Говоря о масштабности информационного влияния России на Украину, он отметил, что «продвижение российских информационно-аналитических структур на территорию Украины происходило в течение всего периода украинской независимости».

«В то же время Украина, к сожалению, в этой сфере находится в сложной ситуации. Это можно сравнить с «борьбой взрослого борца с тринадцатилетним мальчиком», - сказал эксперт.

В связи с этим В.БАДРАК сделал вывод, что активные информационные операции со стороны России против Украины проводятся почти ежедневно. В то же время, как подчеркнул эксперт, почти никогда не видно активного информационного сопротивления со стороны Украины. «Единственное, что на сегодняшний день можно отметить, это повышение оперативности реагирования таких структур, как МИД и Секретариат Президента на ту или другую информацию. Но это лишь защита, выглаживание», - заметил В.БАДРАК.

«Украинские спецслужбы должны принять это во внимание и работать в сфере «гуманитарных операций». Ведь на сегодняшний день Украина не в состоянии адекватно противодействовать информационному влиянию извне. Этим делом должна заниматься стратегическая разведка. В Украине никогда и никто, наверное, этим не занимался. По крайней мере, внешних признаков этого не наблюдается. А со стороны России мы видим это ежедневно», - подытожил В.БАДРАК.