Сегодняшняя ситуация приближает к нулю шансы Украины на присоединение к ПДЧ – эксперт

Киев. 21 августа. УНИАН. Сегодняшняя геополитическая ситуация приближает к нулю шансы Украины на присоединение к Плану приобретения членства в НАТО в декабре 2008 года.

Таким является результат переданной УНИАН экспертной оценки ««Российско-грузинский конфликт. Выводы для Украины»», проведенной Центром исследований армии, конверсии и разоружения.

В частности, директор Центра Валентин БАДРАК констатирует значительное ухудшение геополитической обстановки в регионе. «Нынешняя ситуация характеризуется дальнейшим падением интереса к Украине, основными причинами которого являются внутренняя политическая нестабильность, разобщенность власти и ее неспособность реализовывать дееспособную стратегию, направленную на объединение нации и формирование внятной национальной идеи. Сегодняшняя ситуация приближает к нулю шансы Украины на присоединение к программе ПДЧ в декабре 2008 года», - сказал эксперт.

От также подчеркнул, что вооруженный российско-грузинский конфликт зафиксировал фактическое окончание влияния международных договоренностей. «В отношении Украины не действуют гарантии, данные ей после ядерного разоружения. На фоне наличия ослабленной военной организации страны в силу абсолютного игнорирования ее проблем, государство обладает ограниченными и все более сужающимися возможностями осуществлять обороноспособность и отражать агрессию. Оценка оборонного потенциала свидетельствует, что в военном отношении Украина не способна отразить агрессию ни РФ, ни, тем более, блока НАТО», - подытожил В.БАДРАК.