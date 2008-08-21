В Украине ведется борьба против малого и среднего бизнеса – эксперт

Киев. 21 августа. УНИАН. В Украине ведется борьба против малого и среднего бизнеса.

Об этом заявил профессор Киевского национального университета им. Т.Шевченко Александр ШЕВЧЕНКО сегодня во время пресс-конференции в УНИАН, посвященной неправомерным действиям органов милиции и налоговиков по отношению к мелким и средним предпринимателям.

По словам предпринимателя из г. Киева Дениса ВОЛОСЯНА, 15 апреля 2008 г. во время того, как он ехал на деловую встречу, его остановили пятеро милиционеров, предъявили копию документа, согласно которому Д. ВОЛОСЯН должен быть свидетелем в уголовном деле. В наручниках доставили в прокуратуру, где его продержали всю ночь и провели допрос без протокола (с физическим и моральным давлением). Как утверждает Д. ВОЛОСЯН, его принуждали подписать ложные показания против его партнеров по бизнесу.

На следующий день его отвезли в камеру предварительного заключения Броварского отдела милиции. «Мотив задержания – якобы я буду скрываться от следствия. Повестки мне не вручали», - говорит предприниматель.

По словам Д. ВОЛОСЯНА, основное обвинение – незаконный оборот денег на счетах предприятий, которые принадлежат бизнесмену.

После снятия обвинений апелляционным судом и выхода из камеры предварительного заключения Д. ВОЛОСЯНА снова арестовали по обвинению в попытке дать взятку работникам налоговой службы, которые приходили к нему на встречу во время его пребывания КПЗ.

Предпринимателя продержали под стражей почти 4 месяца, мотивируя необходимостью следствия, утверждает Д. ВОЛОСЯН. За это время было проведено 3 допроса и 26 судебных заседаний. Родственникам не дали возможности увидеться. Также не допускали адвоката.

«Начались проблемы с бизнесом, люди начали увольняться», - говорит предприниматель. По его словам, он собирается подавать в суд на неправомерные действия правоохранительных органов и будет требовать возмещение убытков – моральных и материальных.