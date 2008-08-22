19 сентября 2008г. в Киеве состоится VIII Международная конференция "Интернет-Бизнес` 2008". Конференция получила статус международной - в ней примут участие представители ведущих украинских и зарубежных компаний и веб-проектов из Польши, Белоруссии, Молдовы, России и Украины, что позволит получить реальную картину рынков Интернет-рекламы как в Украине, так и за рубежом. Конференция будет проходить в рамках международной выставки рекламы, маркетинга и масс-медиа "REX` 2008".

Впервые в рамках конференции будет проведен Круглый стол, состоится обсуждение темы: "Состояние и пути развития рынка Интернет-рекламы в Украине".

Основная тема конференции: "Интернет-реклама – новый виток развития бизнеса".

Место проведения: выставочный центр “КиевЭкспоПлаза”, павильон N 1, конференц-зал N 3.

На конференции с докладами выступят представители 19-ти ведущих украинских и зарубежных компаний и Интернет-проектов: "Gemius Ukraine", "stat24", "Simpals", "RG Media", "МЕТА", "Бегун-Украина", "OWOX", "Украинский бизнес портал", "Информационно-цифровые технологии", "Ассоциация Участников Электронного Бизнеса Украины", "Mail.ru", "ArMOBI", "ALL-BIZ", "AUCTION.ua", "Коннект Медиа", "МаркетГид", "Аванпорт-дизайн", "ЭлВисти", "Компасс".

Доклады и презентации будут посвящены таким направлениям: Интернет-реклама и Интернет-маркетинг, а также Интернет-технологии.

Регистрация участников на веб-сайте – http://www.inter-biz.com.ua/request.php

Круглый стол: “Евроиндекс”, “МЕТА”, “ArMobi”, “МайТоп”, Украинская Ассоциация Интернет-рекламы (УАИР), “Бигмир-Интернет”.

Организаторы: “Евроиндекс”, “КАРЕ”, ”Бизнес-Регистр”.

Титульный спонсор: “МЕТА”.

Технический спонсор: “FreeHost.com.ua”

Информационные спонсоры: "Пресс-Биржа", "Бизнес-Гид", "RedTram", "АИН", "Винницкая реклама", "AUTO.ria.ua", "DOM.ria.ua", "МайТоп", “Практика управлiння”, "УкрФирм", “Караван Плюс”, "Деньги плюс", "Украинский бизнес портал", "Izvestia.info", "Что это?", "ComputerWorld/Украина", "Internet UA", "UA WEB", "УНИАН", "B2BLogger.com", "Developers.org.ua", "Байнет 2.2", "Развитие бизнеса, личности, успеха", "Ринок поліграфічної продукції", "Ринок.biz", "UCT", "Smarty Media".

Заочные участники: "BIMS", "ProdamSam.com", "ВнешЭкономКонсалтинг", "Novikov", ""Clear Design", "Контакт", "Пошук", "UA-Регион", "Международный Бизнес”.

Партнеры: деловые и специализированные издания Украины, ведущие Интернет-проекты украинской сети Интернет и зарубежья.

Целевая аудитория: приглашаются руководители украинских и зарубежных фирм и предприятий различных направлений бизнеса, ведущие специалисты в области Интернет-рекламы и Интернет-маркетинга, а также Интернет-технологий, широкий круг Интернет-пользователей, представители средств массовой информации Украины и зарубежья.

Оргкомитет конференции “Интернет-Бизнес’ 2008”

http://www.inter-biz.com.ua