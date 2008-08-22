Дата-центр ВОЛЯ запускает "Двойную скорость"!

21 августа. Киев. В честь своего двухлетия Дата-центр ВОЛЯ проводит вторую акцию из серии "Двойная скорость".

Все абоненты, которые в период с 21 августа 2008 года по 14 сентября 2008 года подключатся на тарифные планы, включающие услугу виртуальный сервер, - получат удвоенную гарантированную полосу входящего/исходящего канала Интернет. Условия сохранятся на все время действия договора или до перехода на другой тарифный план. Акция действует как для новых, так и для существующих абонентов.

При условии внесения оплаты за 3, 6, 12 месяцев абонент получает скидку в размере 5, 10, 15% соответственно. Абоненты могут выбрать из трех тарифных планов - "Воля-VDS", "Бизнес-VDS" и "Профи-VDS". На тарифах виртуальных выделенных серверов предлагается новая модель пакета трафика: гарантированная полоса без ограничения объёмом иразделения на украинский и зарубежный трафик. Дополнительные сервисы: до 5-х IP-адресов и место на сервере резервного хранения данных.

Главные преимущества виртуальных серверов по сравнению с аналогичными физическими серверами:

- более высокая производительность процессора, памяти, скорость обмена с дисками;

- степень защищённости пользовательских данных при помощи дискового массива RAID 10;

- иерархическая система доступа.

Достоинства услуги:

- бесплатная панель управления сервером и хостингом;

- возможность автоматической переустановки системы по дефолту и перезагрузки сервера из панели управления;

- возможность установки через панель управления популярных CMS-систем, блога, форума, фото-галереи, онлайн-магазина;

- достаточно базового уровня знаний в области веб-хостинга.

Услуга предоставления виртуальных выделенных серверов ориентирована на широкий круг пользователей: от начинающих веб-мастеров до владельцев крупных веб-проектов.

Всем желающим предоставляются 7 дней бесплатного тестирования услуги.

Справка:

Виртуальный выделенный сервер (virtual dedicated server, virtual private server, VDS, VPS) позволяет использовать все возможности физического сервера. При этом абонент получает в распоряжение полностью настроенную работоспособную систему с панелью управления хостинга.

Дата-центр ВОЛЯ http://dc.volia.com/ - является подразделением компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов (аппаратный хостинг, сolocation/колокейшн, выделенный сервер) - размещение сервера на специально оборудованной технической площадке и подключение его к сети

Интернет.

На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании абонент может установить свой собственный сервер вместо стандартного. За установку сервера абонента дополнительная плата не взимается.

Компания ВОЛЯ http://www.volia.com/ - ведущий украинский провайдер телекоммуникационных услуг, который предоставляет услуги доступа к пакетам телевизионных программ, высокоскоростного доступа в Интернет, услуги крупнейшего в Украине дата-центра, а также дополнительный сервис "видео-по-запросу".

Алина Сигда , Руководитель отдела PR

тел. (044) 207 70 92, моб. (095) 565 94 70

Дата-центр ВОЛЯ , Служба продаж: (044) 501-63-98

sales@dc.volia.com , www.dc.volia.com, http://www.dc.volia.com/