Все на фестиваль! «ХI Бердянский Международный Кинофестиваль» стартует в городе Бердянске с 28 августа по 3 сентября 2008 года.

Фестиваль – это праздник! А Кинофестиваль на берегу моря, стартующий с 28 августа по 3 сентября 2008 года, в городе Бердянске, под названием «ХI Бердянский Международный Кинофестиваль», это праздник вдвойне. Так как, приглашены самые любимые и известные актеры, режиссеры. Фестиваль, как обычно, удивит новыми фильмами и что самое интересное, теперь в программу фестиваля добавлена новая ветвь, документальных и научно-популярных фильмов.

Фильмы из Украины будут представлять: кинокомпания «Интер Медиа Продакшн», которая привезет на фестиваль фильм под названием «Исповедь Дон Жуана», кинокомпания «Файно компани» представит фильм «Отчем», а также в программе фестиваля фильмы «13 месяцев» Ильи Ноябрёва и «13 километр», В. Бендаса и В. Андриенко, участвующий вне конкурсной программы и многие другие.

В качестве ведущих фестиваля приглашены телеведущая Юлия Стахорская и певец Дмитрий Каднай.

Кроме захватывающего действа, этот фестиваль, родившийся в 1998 году и с каждым годом набирающий обороты, отличается своей небезразличностью к давно происходящим в этом мире проблемам, связанными с национальной, расовой и религиозной нетерпимостью.

Это подтверждается тем, что в этом году главной целью кинофорума является стимулирование к производству фильмов, утверждающих в общественном сознании убежденность в необходимости и возможности преодоления индивидуальных, межличностных и общечеловеческих противоречий, «внутренних границ» и предрассудков, внешних проблем и обстоятельств: необходимость и возможность «идти» «не смотря ни на что».

Организаторы кинофорума призывают к развитию толерантности в современном полиэтническом обществе. Этот выбор обусловлен ростом тенденции к насилию во всем мире и в странах-участницах фестиваля, в частности.

В этом году в «ХI Бердянском Международном Кинофестивале» примут участие такие страны, как Украина, Россия, Республика Беларусь, Польша, Германия, Болгария, Израиль и Греция (к слову, последние две страны были приняты в ряды единомышленников еще в 2003 году).

Для каждого направления создано своё жюри.

Игровые фильмы будет оценивать жюри во главе с режиссером, Народным артистом Украины, председателем Национального союза кинематографистов - Борисом Савченко (Украина). Члены жюри – режиссер и продюсер Оксана Байрак (Украина), народный артист России Владимир Новиков (Россия), режиссер, Лауреат Каннского фестиваля 1993 года Валериу Жереги (Республика Молдова), композитор-автор сборника лучших своих песен «Самый сок» Олег Молчанов (Россия).

Председателем жюри документальных и научно-популярных фильмов является Заслуженный деятель искусств Украины, Лауреат Государственной премии Украины им. Т. Г. Шевченко – Анатолий Борсюк (Украина). Также, в составе жюри Заслуженный деятель искусств Туркменистана – Эдуард Реджепов (Россия) и Людмила Перегудова – кинокритик, главный редактор журнала «На экранах», доцент кафедры литературно-художественной критики факультета журналистики БГУ (Республика Беларусь).

В составе делегаций из стран-участников кинофестиваля будут присутствовать признанные кинематографисты, заслуженные деятели искусств, актеры театра и кино, композиторы, журналисты.

На фестивале заявлены номинации за лучший игровой фильм – Гран-при «Золотая бригантина», за лучший неигровой фильм – Гран-при «Золотая бригантина», за лучшую режиссуру, за лучшую главную мужскую роль, за лучшую женскую роль, за лучшую операторскую работу и другие.

Специальные призы: приз мэра города Бердянск, приз имени Виктора Степанова, приз «Зрительских симпатий».

Итак, на фестивале будут представлены фильмы различных школ, направлений и стилей, содержательно близких заявленной теме – надежда и вера в возможность «Преодоления».

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