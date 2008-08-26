Основатель Родной Украинской Национальной Веры Лев Силенко возвратился в Украину

Киев. 26 августа. УНИАН. Основатель новой религии - Родной Украинской Национальной Веры (РУНВера) – 87-летний Лев СИЛЕНКО возвратился из Соединенных Штатов Америки в Украину.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила биограф Л.СИЛЕНКО, его духовная дочь Светослава-Татьяна ЛІСЕНКО.

“В Украину возвратился Лев СИЛЕНКО – уникальная личность нашего времени, живая легенда, свидетель Голодомора, духовный учитель и основатель РУНВеры. Он отмечен многими международными наградами, в частности ему присвоен титул Интеллектуал Мира Кембриджским Университетом”, - сказала С.-Т.ЛЫСЕНКО.

По ее словам, сейчас Л.СИЛЕНКО перенес инсульт, передвигается на инвалидной коляске и ему тяжело говорить. Но, не смотря на это, основатель РУНВеры 24 августа провел религиозный обряд в Киеве на месте, где планируется установить мемориал Голодомора 1932-1933 годов.

С.-Т. ЛЫСЕНКО также сообщила, что обратилась к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой присвоить Л.СИЛЕНКО звание Героя Украины. “Будучи отмечен наивысшими авторитетами мира и научной и творческой интеллигенцией Украины, Духовный Учитель никак официально не отмечен Родиной, хотя он по всем критериям является действительным Героем Украины, живым свидетельством жертвенности той части украинской диаспоры, которая всегда чувствовала себя в неразрывном единстве со Своей Землей, с Духом Предков Родных”, - говорится в распространенном на пресс-конференции обращении С.-Т.ЛЫСЕНКО в адресу В.ЮЩЕНКО.

Биограф Л.СИЛЕНКО добавила, что родители жены В.ЮЩЕНКО Екатерины были приятелями основателя РУНВеры.

Справка УНИАН. Родная Украинская Национальная Вера – это религия монотеистки, которую в 1964 году в Америке возобновил Лев СИЛЕНКО, реформировав многобожную веру предков в веру в Единого Бога на имя Дажбог.

С тех пор Л.СИЛЕНКО считают пророком все последователи этой религии. Он – автор книги “Мага Вера” (Большой Свет воли), что в переводе из санскрита означает “Могучее вдохновение”. Эта книга является священной для всех РУНВеровцев. В ней, кроме различных исследований, философских и религиозных постулатов, изложено также 17 заповедей и 7 Законов Правильной Жизни. Вся история Украины, изложенная в книге, исследована самим Л.СИЛЕНКО без чужеземного влияния.

Символом РУНВеры является изображение троесущности (тризуба), что означает мир видимый (Яв), духовный (Нав), законы природы, обычаи (Прав).

РУНВеровцы особенно уважают трех выдающихся поэтов-украинцев: Тараса Шевченко, Ивана Франка и Лесю Украинка, которые, по их мнению, первыми начали выражать свое негативное отношение к чужим религиям.

Главные праздники РУНВеровцев: 1 марта - Новый год (Благовещение), 9 марта - День рождения Тараса Шевченко, предтечи Льва Силенна - пророк Украины, 24 марта - Жаворонково воскресенье, 7 апреля - Вербное воскресенье, 8 апреля – Праздник Белого воскресенья, когда пекут Пасхальную бабку, 14 апреля - Воскресенье природы, 21 апреля – Праздник Поминального воскресенья, 28 апреля – Праздник всего живого, 2 мая – Праздник Весны, День Тата Оря - родоначальника племен-пахарей, 21 мая - День земного мира, 2 июня – Праздник Зеленого воскресенья, 22 июня – Праздник Купала (согласно поверьям – это лучший день, чтобы зачать ребенка, поскольку рождаются самые здоровые), 7 июля - царя Святослава, 11 июля – Праздник жертвователей, 21 июля - Свято обжинок, начало августа - Свято зажинок, 21 августа - День Ивана Франко, 27 сентября - День Святого Письма “Мага Вера” (День рождения Л.Силенко), 14 октября – Праздник юных народных мстителей, 27 октября - День славы народных богатырей, 5 ноября - День народного гнева (“кто не имеет ненависти к врагам, тот не имеет любви к родной земле”), 12 декабря - День Матери Лель (родоначальницы всех женщин Украины), 23 декабря – Святая вечеря (в честь Рождества света Дажбога), 24 декабря – Праздник Рождества, 6 января – Праздник Водоосвящения, 24 февраля - Обретенское воскресенье, 25 февраля - День Леси Украинки, 15 февраля - Стретение.

Летоисчисление у РУНВеровцев ведется со времен Мизинской культуры, памятники которой были найдены возле с. Мизин Черниговской области на глубине 8 метров на берегу реки Десны.

По календарю РУНВеры сейчас – 11007 год.