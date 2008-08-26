Народные депутаты предлагают ограничить сроки таможенного оформления грузов, пересекающих границы Украины

Киев. 26 августа. УНИАН. Депутаты Верховной Рады предлагают закрепить временные ограничения на таможенное оформление грузов, пересекающих границы Украины.

Об этом сообщил народный депутат Украины Константин БОНДАРЕВ во вторник на пресс-конференции в УНИАН во время презентации законопроекта «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины».

По словам депутата, в частности, документом предлагается установить предельный срок пребывания товаров и транспортных средств коммерческого назначения в пунктах пропуска через государственную границу Украины не более 30 дней, а для автомобильного транспорта - не более 5 дней с момента предоставления документов таможенным органам в пунктах пропуска через государственную границу Украины для осуществления таможенных процедур.

К.БОНДАРЕВ отметил, что основными задачами законопроекта являются гармонизация украинского законодательства с международными конвенциями и европейским законодательством, а также сокращение времени проведения таможенных процедур.

По словам депутата, законопроект также предусматривает закрепление на законодательном уровне работы единого окна, «о котором очень многие говорили до сегодняшнего дня, но документов, а именно законодательных актов, пока нет».

В документе также предлагается разрешить подачу таможенной декларации в любом уполномоченном таможенном органе, если иное не предусмотрено Таможенным кодексом. «На сегодня существует такое понятие, как аккредитация субъекта, - сказал К.БОНДАРЕВ. - Мы предлагаем убрать эти закрепощения и создать условия для того, чтобы субъект хозяйственной деятельности, зарегистрированный в Украине, не важно где, имел возможность таможенного оформления своих грузов в любой точке Украины».

Депутат высказал надежду, что в текущем году законопроект «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины» пройдет первое чтение в парламенте, а в 2009 году будет принят как закон и вступит в действие.

Справка УНИАН. Законопроект «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины» зарегистрирован в Верховной Раде 16 июля 2008 года. Соавторами документа являются народные депутаты Сергей ТЕРЕХИН и Константин БОНДАРЕВ.