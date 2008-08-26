Жители Русановских садов планируют предпринять меры самозащиты в случае продолжения строительства моста через их участки

Киев. 26 августа. УНИАН. Жители Русановских садов планируют предпринять “меры общественной самозащиты” в случае продолжения строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода через их участки.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила секретарь правления организации “Русановский массив” Наталия ДОЦЕНКО.

Она напомнила, что 14 июля сотрудники “Киевавтодора” провели встречу с теми садоводами, которые не дали согласие на переселение с этой территории, добавив, что таких 130 из 286 лиц.

По словам Н.ДОЦЕНКО, представители “Киевавтодора” шантажировали людей, запугивали их обязательным отселениям. При этом она отметила, что на встрече были также и люди, давшие согласие на переселение, но уже на протяжении двух лет не получившие квартир взамен снесенных домов. По словам Н.ДОЦЕНКО, “Киевавтодор” признал, что на сегодня ни один такой человек не получил ни квартиры, ни компенсации.

Н.ДОЦЕНКО также сообщила, что после строительства моста планируется еще отвод специальных санитарных зон площадью не менее 100 метров с обеих его сторон, для чего дополнительно необходимо будет отселить жителей еще 600 участков. Она заметила, что этих людей никто из представителей власти до сих пор не предупредил о будущем отселении. По ее мнению, это связано с тем, что после строительства моста рыночная стоимость этих участков “будет равняться нулю”, что для власти является выгодным.

Н.ДОЦЕНКО сообщила, что после встречи с сотрудниками “Киевавтодора” жители Русановских садов провели митинг, на котором решили требовать от киевской власти прекращения строительства моста через их участки, призывали власть построить мост в обход садов и непосредственно в сторону Троещинского массива, а также в случае невыполнения их требований принять меры для общественной самозащиты территории.

“Физическое противодействие – это единственный способ, который у нас остался”, – сказала Н.ДОЦЕНКО.

Вместе с тем она добавила, что по имеющейся информации Киевский городской совет планирует рассмотреть вопрос Русановских садов на своем заседании в ближайшее время. По ее словам, если будет принято решение о продолжении строительства моста, то оно будет обжаловано в судебном порядке.

Как сообщал УНИАН, 26 июня 2007 года Киевский городской совет утвердил перечень 87 земельных участков садоводческих обществ Русановских и Воскресенских садов, которые изымаются у землепользователей в связи со строительством Подольского мостового перехода, и размеры ущерба, которые будут возмещаться их владельцам.

Согласно дополнению решения, из 87 владельцев земельных участков 25 как вариант компенсации получат участки в урочище Горбачиха. Там земельный участок площадью 37,55 га для них был выделен еще в начале 2006 г. Предусматривалось, что в сжатые сроки КП “Дирекция строительства путетранспортных сооружений Киева” осуществит в урочище строительство дачных домиков для отселенцев.

В марте 2007 года в то время генеральный директор КП "Киевавтодор" Владимир ЖУКОВ сообщил, что 180 человек согласились на получение дачных участков в урочище Горбачиха вместо своих дачных участков на Русановских и Воскресенских садах, но вопрос до конца не решен, поскольку Министерство охраны окружающей природной среды не дает согласия. Впоследствии соответствующее согласие Минприроды было получено.

Справка УНИАН. На Трухановом острове в Киеве 28 декабря 2003 года началось строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода. Переход будет комбинированным мостом – общим для движения автотранспорта и поездов метрополитена. Мост соединит район северного Левобережья с Центральной планировочной зоной Киева на правом берегу Днепра. Трасса начинается на перекрестке улиц Набережно-Луговая и Межигорская, пересекает Гавань, проходит по Рыбальскому острову, пересекает Днепр, Труханов остров, реку Десенку, урочище Горбачиха, Русановские сады и заканчивается на бульваре Перова. Длина мостового перехода - 7,1 км, 2 пути метрополитена внизу, 6 полос автотранспорта вверху.

В начале строительства городская власть заявляла о необходимости отселения около 300 семей, которым принадлежат дачи, попадающие в зону строительства моста.