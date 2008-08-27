Криль прогнозирует, что КПУ и Партия регионов в ближайшее время будут инициировать импичмент Президента

Киев. 27 августа. УНИАН. Лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ прогнозирует, что в ближайшее время фракции КПУ и Партии регионов будут инициировать в парламенте вопрос импичмента Президента Украины.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Сегодня и Партия регионов, и коммунисты выполняют те указания, которые поступают из Кремля. Сегодня уже поступило указание из Кремля внести закон об импичменте Президента”, - сказал И.КРИЛЬ.

Он отметил, что, насколько ему известно, разработка такого проекта закона уже завершена.

“Я не сомневаюсь в том, что коммунисты будут инициировать этот вопрос, и не сомневаюсь в том, что они получат серьезную поддержку со стороны фракции Партии регионов”, - сказал И.КРИЛЬ.

По его словам, в этой ситуации много будет зависеть и от позиции фракции БЮТ.

“Мы будем видеть четко и ясно, и всем будет понятно, кто каким образом поступает. Здесь невозможно скрыть что-то”, - сказал лидер "Единого Центра".