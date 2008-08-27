Криль считает целесообразным создание коалиции между Партией регионов, НУ-НС и БЮТ

Киев. 27 августа. УНИАН. Лидер партии «Единый центр» Игорь КРИЛЬ считает целесообразным создание коалиции из трех политических сил – Партии регионов, НУ-НС и БЮТ.

Такое мнение он высказал сегодня в ходе пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, любая другая коалиция, созданная при условии отсутствия в ней одной из трех самых больших фракций парламента кардинально не изменит ситуацию в Верховной Раде и в стране в целом. «Украина обречена на союз трех и сотрудничество коалиции с Президентом как залог стабильности», - сказал И.КРИЛЬ. Он подчеркнул, что у Виктора ЯНУКОВИЧА и Юлии ТИМОШЕНКО есть один вариант для сохранения своего имиджа - забыть о собственных президентских амбициях хотя бы на год. «В противном случае новая эпоха, которая началась, будет требовать новых политических сил, которые будут способны отстаивать национальные интересы государства и его граждан", - сказал он.

И.КРИЛЬ также считает, что нынешняя коалиция и правительство не выполняют обязательств, взятых перед избирателями. «Стало очевидным, что коалиционное соглашение было только инструментом, в первую очередь для БЮТ, для достижения главной цели – получение власти», - сказал он.