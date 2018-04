Киев присоединится к установлению мирового рекорда по одновременной игре в “Монополию” в десяти городах мира

Киев. 27 августа. УНИАН. Украинские поклонники игры в “Монополию” присоединятся к установлению мирового рекорда по одновременной игре в 10 городах мира.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор “Toy Toy Ukraine” Дирк ЛЮСТИГ.

Он отметил, что энтузиасты игры в «Монополию» соберутся вместе в Киеве в парке Шевченко сегодня в 16.00. В частности, в парке планируется собрать более 100 детей, которые будут играть за 25 столами, по четыре игрока и одному банкиру, который будет следить за подопечными игроками и объявлять победителя стола. В установлении мирового рекорда также будут принимать участие такие города, как Лас-Вегас, Токио, Лондон, Богота и Пекин и др.

Кроме того, отметил Д.ЛЮСТИГ, сегодня игроки Украины и мира впервые увидят новую MONOPOLY Here & Now: The World Edition (Украина), которую представляет компания Toy Toy Ukraine – официальный представитель компании Hasbro в Украине. Он отметил, что новшество игры заключается в том, что отныне среди 22 городов мира, участвующих в игре, Киев имеет свой пурпурный участок. По его словам, путем on-line голосования, которое проходило с 22 января по 28 февраля, 70 городов мира боролись за право выиграть один из 22 участков во всемирной игре «Монополия». Со всего мира было собрано свыше 5 миллионов голосов. Киев был избран как город, занимающий одно из первых мест по количеству почитателей игры «Монополия». “По количеству набранных голосов наш родной «Город каштанов» разместился в пурпурном пространстве. Рядом с нами оказались Торонто и Стамбул”, - сказал Д.ЛЮСТИГ и отметил, что Киев занял 16-е место среди 22 городов, представленных в игре.

Во время пресс-конференции первая игра MONOPOLY Here & Now: The World Edition.(Ukraine) была вручена заместителю председателя Киевской городской государственной администрации Сергею РУДЫКУ. Он отметил, что факт участия Киева во всемирно известной игре является позитивным событием для повышения имиджа столицы Украины во всем мире. Кроме того, отметил С.РУДЫК, это является символичным накануне проведения в Украине Евро-2012.