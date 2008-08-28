Секретариат Президента и команду мэра Харькова объединяет противостояние с правительством и Тимошенко - эксперты

Киев. 28 августа. УНИАН. Секретариат Президента Украины и команду мэра Харькова Михаила ДОБКИНА объединяет противостояние с правительством и премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН выразил заместитель директора Агентства моделирования ситуации Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

Он отметил, что довольно странными являются заявления главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ по поводу того, что пожар на военных складах в городе Лозовая Харьковской области стал еще одним следствием непрофессиональных действий правительства. По его словам, все эти заявления и события в Харькове последних двух дней свидетельствуют “о создании серьезного проекта по дискредитации и отстранению правительства ТИМОШЕНКО от власти”. А.ГОЛОБУЦКИЙ считает, что “сближение Секретариата Президента и команды ДОБКИНА и КЕРНЕСА не является случайным” и у них “есть общий враг - ТИМОШЕНКО и ее правительство”.

В свою очередь, директор Агентства моделирования ситуации Виталий БАЛА допустил, что Партия регионов, членом которой является М.ДОБКИН, и Секретариат Президента договорятся совместно действовать, чтобы не допустить к руководству городом представителя БЮТ, народного депутата Украины Александра ФЕЛЬДМАНА. Эксперт не исключил, что на должность мэра Харькова может быть предложена кандидатура Владимира ШУМИЛКИНА, который является одним из руководителей партии “Единый центр” в Харьковской области. По его словам, это может произойти в обмен на закрытие расследованных в настоящее время уголовных дел в отношении руководителей города.

В.БАЛА также не исключает возможности отставки секретаря городского совета Геннадия КЕРНЕСА, поскольку “это дало бы возможность выпустить пар, уменьшить градус напряжения в городе”. По мнению эксперта, это позволило бы Партии регионов “повернуть ситуацию на свою пользу”.

Он также отметил, что может быть реализован другой сценарий - “проведение определенной ротации в городском совете и в городской госадминистрации”.

Кроме того, В.БАЛА не исключает замены председателя Харьковской облгосадминистрации Арсена АВАКОВА. По его словам, у А.АВАКОВА “туманное будущее”, поскольку он не вступил в ряды партии “Единый центр”. Среди возможных кандидатов на должность губернатора В.БАЛА также назвал В.ШУМИЛКИНА.

В то же время он считает маловероятным проведение досрочных выборов городского совета и мэра Харькова. По словам эксперта, в ситуации, когда по сути уже началась президентская кампания, Секретариату Президента такие перевыборы не выгодны, поскольку удобнее иметь в Харькове руководство, которое является “ахиллесовой пятой Партии регионов”.