6-7 сентября в Музее Ивана Гончара состоится детский фольклорный фестиваль “Орели”

Киев. 28 августа. УНИАН. 6-7 сентября в Украинском центре народной культуры “Музей Ивана Гончара” состоится Всеукраинский детский фольклорный фестиваль “Орели”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили организаторы фестиваля.

По словам директора фестиваля Петра ГОНЧАРА, в эти дни в Музее Ивана Гончара можно будет наблюдать и стать непосредственным участником процесса изготовления глиняных и деревянных игрушек, соломенных и кукурузных кукол и кукол-мотанок. Народные игры, песни и танцы, говорят организаторы фестиваля, помогут ребенку почувствовать гармонию мира в украинской традиции.

По словам исполнительного директора фестиваля Мирославы ЩЕКИНОЙ, взрослые и дети смогут прикоснуться к традиционным ремеслам, увидеть обряды, связанные с основными этапами формирования и социализации ребенка. Также родители и воспитатели смогут узнать об альтернативных методиках воспитания, чтобы ограничить детей от вредного влияния современности.

В программе фестиваля - колыбельные в исполнении Нины МАТВИЕНКО, сказки от Лирныка Сашко и мудрых бабушек из разных уголков Украины, лучшие народные традиции заботы о здоровье ребенка от Евгения ТОВСТУХИ. Кроме этого, организаторы запланировали в рамках фестиваля проведение выставки “Ребенок в обычаях и верованиях украинского народа” с уникальными экспонатами мира ребенка, собранными из музеев всей Украины, выступления детских фольклорных коллективов из разных областей, осмотр-конкурс детского аутентичного костюма.

Отдельно 7 сентября с 11 до 13 часов состоится круглый стол на тему “Внедрение народного опыта заботы о ребенке в современном украинском обществе”, в котором примут участие этнографы, фольклористы, музыковеды, медики, психологи, педагоги, методисты дошкольных учебных заведений и центров народного творчества.

Вместе с Украинским центром народной культуры “Музей Ивана Гончара” организатором фестиваля выступила продюсерская компания “Ethno Sound”.