«Газета по-киевски» запустила серию тематических бесплатных спецвыпусков

Чтобы помочь киевлянам быстрее окунуться в жизнь столицы после отпусков, «Газета по-киевски» приготовила подарок.

28 августа стартовала серия тематических спецвыпусков газеты, которые бесплатно распространяются промоутерами по всему Киеву. Общее количество точек распространения – около 100. Спецвыпуски будут распространяться в течение сентября. Периодичность выходов - 2 раза в неделю. Разовый распространяемый тираж составляет 220 000 экз.

Наряду с острыми темами, волнующими киевлян, специальные выпуски «Газеты по-киевски» предоставят читателю множество практической информации о досуге, развлечениях, покупках в столице. Так, первый спецвыпуск от 28 августа поможет ценителям настоящего искусства спланировать посещение гастрольных концертов исполнителей с мировыми именами, ознакомиться с новинками театральных постановок столичных театров и не пропустить ярких осенних ТВ премьер. Прочитав статью из этого спецвыпуска, любителям восточной кухни не составит труда приготовить суши в домашних условиях, а читателям, ностальгирующим по временам СССР 80-годов, будет, пожалуй, небезынтересно сравнить доходы и цены в 1988 и 2008 году. Оказывается, теперь-то многое дешевле!

Спецвыпуски распространяются по утрам на всех станциях метрополитена, а также на перекрестках и площадях столицы, оживленных улицах, возле крупных торговых центров.

Ежедневная полная версия «Газеты по-киевски» продолжает выходить без изменений и доступна читателям в точках продажи прессы.

ООО «Издательство ПрессЦентр» является учредителем и издателем «Газеты по-киевски» (Киев), «Газеты по-днепровски» (Днепропетровск), «Газеты по-харьковски» (Харьков), «Газеты по-одесски» (Одесса), «Газети по-львівськи» (Львов), «Газеты по-донецки» (Донецк), бесплатных выпусков «Газеты по-днепровски», «Газеты по-харьковски», «Газеты по-одесски», «Газети по-львівськи», «Газеты по-донецки», сети районных газет «Газета нашего района» (Киев). Совокупный еженедельный тираж региональных изданий - 1 214 500 экз.

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К пресс-секретарю издательства «ПрессЦентр»

Игорю Михайленко

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