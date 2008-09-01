В российско-грузинском конфликте Украине лучше не поддерживать ни одну из сторон – опрос

Киев. 1 сентября. УНИАН. Большинство украинцев считают, что в российско-грузинском конфликте Украине лучше не поддерживать ни одну из сторон.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, которые сегодня на пресс-конференции в УНИАН привел директор института стратегических исследований Юрий РУБАН.

По его словам, 41,9% респондентов ответили, что Украине в данном конфликте лучше не поддерживать ни одну из сторон, 20% считают целесообразным поддержать Грузию исключительно дипломатическими средствами, 18,3% – так же поддержать Россию.

В то же время 4% украинцев думают, что Украина должна оказать военно-техническую поддержку Грузии, а 2,9% респондентов считают, что такую поддержку следует оказать России.

Исследование проводилось с 21 по 26 августа, были опрошены 2011 респондентов по всей территории Украины. Погрешность выборки составляет 2,3%.