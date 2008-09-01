Более половины граждан считают Украину не способной защитить себя собственными силами

Киев. 1 сентября. УНИАН. Более 50 процентов граждан считают, что Украина сегодня не способна защитить себя собственными силами.

Такие данные сегодня на пресс-конференции в УНИАН привел директор института стратегических исследований Юрий РУБАН, ссылаясь на результаты опроса.

По словам Ю.РУБАНА, к такому мнению склоняются 57% респондентов. В то же время 28,9% выразили уверенность в том, что Украина способна защитить себя самостоятельно.

45,4% опрошенных считают, что Украине не следует отказываться от вступления в НАТО ради сохранения добрососедских отношений с Россией.

Комментируя этот тезис, Ю.РУБАН отметил, что "результаты этого исследования, как и результаты других, опровергают манипулятивный тезис о 2/3 граждан, которые выступают против вступления в НАТО".

Опрос проводился с 21 по 26 августа среди 2011 респондентов на всей территории Украины. Погрешность выборки составляет 2,3%.