ВО “Свобода” выступает за изменение автономного статуса Крыма на областной и отмена специального статуса Севастополя

Киев. 1 сентября. УНИАН. Всеукраинское объединение “Свобода” выступает за изменение автономного статуса Крыма на областной и отмену специального статуса города Севастополя.

Об этом сообщил на пресс-конференции в агентстве УНИАН председатель Всеукраинского объединения “ Свобода” Олег ТЯГНИБОК.

“Мы считаем, что основная и актуальная задача сегодня -ликвидировать статус Крыма как автономной республики”, - сказал он.

О.ТЯГНИБОК считает, что этот статус был предоставлен неправомерно и дальнейшее существование крымской автономии и специального статуса г. Севастополя может привести к углублению как внутреннего, так и внешнего кризиса в Украине.

“Ликвидировав статус крымской автономии и специальный статус Севастополя, мы лишим Кремль возможности применить соответствующий маневр, который был применен в Абхазии и Южной Осетии”, - сказал О.ТЯГНИБОК.

Он напомнил, что 27 июня ХІХ съезд Всеукраинского объединения “Свобода” обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО и ведущим украинским политикам об изменении автономного статуса Крыма на областной и об отмене специального статуса г. Севастополя. Кроме того, на прошлой неделе ”Свобода” направила телеграмму председателю Верховной Рады Арсению ЯЦЕНЮКУ и председателям фракций коалиции демократических сил в парламенте с требованием внести в повестку дня 3-й сессии Верховной Рады VІ созыва и поставить на поименное голосование вопрос о назначении всеукраинского референдума по изменению автономного статуса Крыма и отмены специального статуса Севастополя.

О.ТЯГНИБОК сообщил, что в случае отказа внесения этого вопроса в повестку дня или негативного результата голосования, ВО “Свобода” будет организовывать сбор подписей под требованием назначить всеукраинский референдум по народной инициативе.

“Мы знаем, что это будет непросто и на протяжении трех месяцев надо будет собрать 3 млн. подписей, но наша организация к этому готова”, - заверил О.ТЯГНИБОК.

Он отметил, что в ВО “Свобода” обратится с официальным письмом к представителям всех национально-патриотических сил, партий, общественных организаций поддержать инициативу и помочь в сборе подписей.

Председатель Крымской организации ВО «Свобода» Эдуард ЛЕОНОВ в свою очередь отметил, что проблемы сепаратизма в Крыму начали возникать со времени образования автономии. “Сейчас происходит перетягивание автономного одеяла: с одной стороны Меджлис крымско-татарского народа в определенной своей части лелеет надежду, что когда-то Крым станет крымско-татарской автономией, с другой стороны - коммунистические реваншисты пытаются использовать эту автономию под лозунгами “Мы вернемся к тебя, Семья!”, имея в виду Советский Союз, и с третьей стороны - это местный криминалитет, который сейчас активно представлен в крымской власти, пытается разыгрывать карту автономии просто относительно невыполнения законов Украины на территории АРК”, - сказал он.