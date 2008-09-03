Стартовали осенние рекламные кампании «Газеты по-киевски» и «Газеты нашого района»

С 1 сентября стартовала рекламная кампания столичной общественно-политической еженедневной «Газеты по-киевски» и бесплатной рекламно-информационной «Газеты нашого района».

В качестве носителей для размещения имиджевой рекламы будут использованы 12 радиостанций, брендированные маршрутки, реклама на входных дверях метрополитена на всех станциях и киосках СОЮЗПЕЧАТИ (более 330 киосков). В рамках рекламной кампании также пересмотрена дистрибуция «Газеты: нашего района» – кроме стоек в торговых центрах, магазинах, аптеках, супермаркетах, проч., газета распространяется бесплатно по четвергам возле 35 станций метрополитена. Отдельный акцент делается на медиа поддержке наиболее ярких общегородских и мероприятий.

Оригинальным маркетинговым ходом является запуск в течение сентября 7 тематических спецвыпусков «Газеты по-киевски», распространяемых бесплатно в наиболее оживленных точках города. Наряду с острыми темами, волнующими киевлян, специальные выпуски «Газеты по-киевски» предоставят читателю множество практической информации о досуге, развлечениях, покупках в столице.

Фишка осенней рекламной кампании в том, что впервые вместе с рекламной кампанией «Газеты по-киевски» и «Газеты нашего района» запущена рекламная кампания УКРАИНСКОЙ СЕТИ ГОРОДСКИХ ГАЗЕТ», - комментирует директор по маркетингу Издательства «ПрессЦентр» Оксана Маляренко. «… реклама всей СЕТИ давно была необходима, т.к. СЕТЬ является уникальной (8 городских газет во всех городах-миллионниках с общим еженедельным тиражом более 1200000 экз.) и не имеет аналогов в Украине».

Ролики СЕТИ запущены с 1.09.08 на 4 общенациональных телевизионных каналах, 5 сетевых радиостанциях, а также на региональных ТВ-и радио. Рекламная кампания проходит под слоганом «Кожне місто особливе. Обличчя міста – його газета».

ООО «Издательство Прессцентр» является учредителем и издателем «Газеты по-киевски» (Киев), «Газеты по-днепровски» (Днепропетровск), «Газеты по-харьковски» (Харьков), «Газеты по-одесски» (Одесса), «Газети по-лвівськи» (Львов), «Газеты по-донецки» (Донецк),бесплатних выпусков «Газеты по-днепровски», «Газеты по-харьковски», «Газеты по-одесски», сети районных газет «Газета нашего района» (Киев).Общий тираж за неделю 1 214 120 экз.

За дополнительной информацией просьба обращаться к пресс-секретарю издательства «Пресс-центр» Игорю Михайленко

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