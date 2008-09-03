Лицензионные клипы загрузились в Интернет

На видеохостинге PLAY (www.play.ukr.net) Интернет-пользователям предлагают бесплатный просмотр лицензионных музыкальных видеоклипов отечественных и зарубежных исполнителей. Некоторые из них (хиты новых альбомов) – в экслюзиве.

Музыка уже давно стала не только развлечением, но и приятным сопровождением нашей повседневной жизни, а потому простого прослушивания музыки современному пользователю недостаточно – любому из нас намного интересней не только песню прослушать, но и клип посмотреть. Так что онлайн-видео для таких целей – вещь просто незаменимая. Оно позволяет сохранить любой понравившийся ролик на личных страницах, показать его друзьям пересмотреть самому сколько угодно раз и в любом месте с Интернет-доступом – и все это не занимая и без того дефицитное место в компьютере или флешке.

С каждым днем просмотр онлайнового видео становится все более популярным способом времяпровождения для многих украинцев. Сейчас уже более 30 тыс. уникальных пользователей ежедневно посещают крупнейший отечественный видеохостинг PLAY (www.play.ukr.net) где можно не только смотреть, но и самостоятельно размещать видеоролики.

К сожалению, в Сети существует большая вероятность распространения нелицензионной и пиратской продукции. В основном клипы появляются в результате того, что пользователи сами загружают их в сеть, не заботясь о правах владельцев. Поэтому существование раздела «Лицензионные видеоклипы» на PLAY не могло не привлечь к себе внимание.

«Защита авторских прав является для нас приоритетной», - говорит директор по маркетингу компании УКРНЕТ Михали Иртлач. - «Поэтому мы решили создать раздел лицензионных видеоклипов на видеохостинге PLAY, где пользователи смогут бесплатно смотреть официально разрешенные композиции, не нарушая при этом авторских прав их владельцев и создателей»

Поставщиками лицензионного видео на PLAY являются известные продюсерские и звукозаписывающие компании: Lavina Music, Moon Records и Ukrainian Records. В новый раздел уже вошли видео-композиции 173 отечественных и зарубежных исполнителей разных жанров. Например, там можно встретить новые клипы таких известных музыкантов как Сергей Лазарев, Бумбокс, Гайтана, Армин ван Бюрен, Nelly Furtado, 50 Cent, Snoop Dogg, MAKSIM, Marilyn Manson, Светлана Лобода, Bon Jovi, D.J Shadow, Paul McCartney, Take That и других популярных исполнителей.

И это только начало, ведь в планах сервиса не только загрузка нового видео. В разработке находиться новый раздел для почитателей лицензионных клипов - сформированный сервисом PLAYлист позволит пользователям наслаждаться музыкальным видео в режиме nonstop, составлять собственные плейлисты и делиться любимыми подборками с друзьями.

Справка о сервисе:

PLAY (www.play.ukr.net) – это онлайновый видеохостинг, который позволяет просматривать, загружать и хранить видео-файлы в Интернете, а также размещать их у себя на сайте или блоге и проигрывать с помощью встроенного флеш-плеера. Пользователи сервиса могут размещать неограниченное количество файлов размером до 200 Мб практически в любом видео-формате, даже с мобильных телефонов. На сайте доступны видео-новости ведущих украинских телеканалов, которые можно посмотреть, в том числе и в ретроспективе, а также клипы украинских и зарубежных исполнителей в самом высоком качестве от украинских звукозаписывающих компаний. Важным преимуществом сервиса является его размещение в украинской сети UA-IX, что существенно снижает расходы украинских пользователей на трафик, а также увеличивает скорость доступа к ресурсу.

Виктор Закотий, УКРНЕТ