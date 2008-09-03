«Воля» ввела новые интернет тарифы.

С 1 сентября для всех абонентов компании ВОЛЯ, которые заказали или уже пользуются двумя услугами («Воля Преміум ТВ и «Воля Бродбенд»), вводятся новые регулярные тарифные планы группы "Всесвіт" на высокоскоростной доступ к Интернет:

o Тариф «профі» – 60000 мегабайт смешанного трафика, 150 грн/мес.

o Тариф «качОК» – 20000 мегабайт смешанного трафика, 100 грн/мес.

o Тариф «$ерфер» – 6000 мегабайт смешанного трафика, 75 грн/мес.

o Тариф «ст@рт» – 2000 мегабайт смешанного трафика, 50 грн/мес.

Для пользователей, которые пользуются только услугой высокоскоростного доступа в Интернет, действуют тарифы: «Безмежжя» (30000 мегабайт – 150 грн/мес), «Велетень» (10000 мегабайт – 100 грн/мес), «Універсальний» (3000 мегабайт – 75 грн), «Класний» (1000 мегебайт – 50 грн ) и «Легкий» (250 мегабайт – 25 грн).

Все абоненты услуги «Воля Бродбенд», вне зависимости от тарифного плана, могут пользоваться дополнительным сервисом «Нічний безліміт».

До конца сентября действует специальное предложение «Студентський Інтернет», по условиям которого при подключении к услуге «Воля Бродбенд» и выборе тарифного плана «Студентський», абонент получает 10000 мегабайт трафика ежемесячно + модем в пользование + подключение, доставку и настройку — все вместе стоит 100 грн. Кроме того, каждый студент или школьник получает в подарок международную карточку ISIC («айсик»). Карточка дает студентам возможность получать скидки более чем в 300 заведения Киева. Весь перечень скидок можно посмотреть на http://student.volia.com

Подробная информация о тарифах: http://www.volia.com/internet/price

Информация о действующих акциях: http://www.volia.com/internet/news

Компания ВОЛЯ — ведущий украинский провайдер телекоммуникационных услуг, который предоставляет услуги доступа к пакетам телевизионных программ, высокоскоростного доступа в Интернет, услуги крупнейшего в Украине дата-центра, а также дополнительный сервис «видео-по-запросу».

Алина Сигда

Руководитель отдела PR компании ВОЛЯ

Тел./факс: 207-70-92

info@volia.com