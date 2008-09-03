На оплачиваемых общественных работах по ликвидации последствий наводнения работают более 6 тыс. безработных

Киев. 3 сентября. УНИАН. На оплачиваемых общественных работах по ликвидации последствий наводнения в западных областях Украины работают более шести тысяч безработных.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Государственного центра занятости Владимир ГАЛИЦКИЙ.

По его словам, соответствующее распоряжение об организации таких работ было выдано Кабинетом министров Украины.

Как отметил В.ГАЛИЦКИЙ, по состоянию на 3 сентября центрами занятости заключены 799 договоров с сельскими советами и работодателями о совместной деятельности по проведению работ по благоустройству территорий населенных пунктов, подсобных работ во время возобновления деятельности объектов социальной сферы.

Вместе с тем директор Центра сообщил, что всем работающим выплачивается зарплата, а также сохраняется за ними денежная компенсация по безработице.

В.ГАЛИЦКИЙ также отметил, что такие работы можно организовать во всех населенных пунктах государства для благоустройства территорий, но на это необходимы желание и воля местных органов власти, работодателей.