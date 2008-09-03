Киевская организация «Единого Центра» называет последние действия Тимошенко конституционным переворотом

Киев. 3 сентября. УНИАН. Киевская городская организация партии “Единый Центр” осуждает последние действия премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и называет их конституционным переворотом.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила председатель организации Виктория ЛЕСНИЧАЯ.

Она заявила, что вчера Ю.ТИМОШЕНКО окончательно доказала, что ей нельзя верить. По ее словам, Ю.ТИМОШЕНКО всегда заверяла, что не будет вместе с Партией регионов, но вчера ее фракция в Верховной Раде вместе с Партией регионов и коммунистами «начала конституционный переворот». «Премьер-министр наконец показала, что ради достижения личной цели она готова заключить союз с кем-угодно», – заявила В.ЛЕСНИЧАЯ.

Она отметила, что корпоративные интересы или интересы отдельных личностей не могут быть выше интересов Украины. «Мы говорим решительное «Нет!» антигосударственному перевороту, который фактически вчера начала ТИМОШЕНКО в стенах Верховной Рады», – заявила В.ЛЕСНИЧАЯ и призвала всех киевлян поддержать действия Президента Виктора ЮЩЕНКО и осудить действия Ю.ТИМОШЕНКО, направленные на изменение Конституции