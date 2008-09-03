Киев. 3 сентября. УНИАН. Всеукраинский благотворительный фонд “Коалиция ВИЧ-сервисных организаций” начинает информационную кампанию для молодежи по профилактике ВИЧ/СПИД и презентует всеукраинскую базу данных услуг по информированию, профилактике и лечению ВИЧ/СПИД.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель проекта Тамила КОТЛЯРЕВСКАЯ.

По ее словам, информационная кампания будет проходить в рамках проекта “Создание благоприятных условий для внедрения гранта Глобального фонда”.

Т.КОТЛЯРЕВСКАЯ отметила, что информационная кампания направлена на изменение поведения наиболее уязвимых к ВИЧ групп молодежи. Прежде всего, речь идет о молодежи, которая много времени проводит на сайтах знакомств с целью поиска временных сексуальных партнеров (гомо- и гетеросексуальных), в том числе и за деньги, и в связи с этим подвергается рискам, связанным с опасным сексом.

“Коалиция ВИЧ-сервисных организаций” ставит целью повысить уровень информированности и увеличить спрос на услуги по ВИЧ/СПИД среди этой целевой группы путем проведения широкомасштабной информационной рекламы в Интернете.

Планируется, что информационная кампания будет рассчитана на более 100 тыс. человек в возрасте от 14 до 35 лет, которые проживают в Украине и имеют высокие риски инфицирования ВИЧ. В эту группу входят молодые люди, которые практикуют поиск новых сексуальных партнеров через Интернет, мужчины, которые имеют секс с мужчинами, женщины коммерческого секса, которые предоставляют сексуальные услуги за плату, однако не работают на улице.

В рамках информационной кампании также будут распространяться буклеты, плакаты, листовки.

Как сообщила координатор проекта Ольга ЦВИЛИЙ, для улучшения доступа пользователей социальных услуг, представителей организаций, которые противодействуют эпидемии, других заинтересованных лиц к информации об экспертных услугах и услугах клиентам “Коалицией ВИЧ-сервисных организаций” также будет создана всеукраинская база данных услуг по ВИЧ/СПИД.

По словам О.ЦВИЛИЙ, создание такой базы планируется завершить весной. Она сообщила, что база данных является постоянно обновляемым информационным интернет-сервисом, который охватывает учреждения и организации, работающие в сфере противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД по всей территории Украины. О.ЦВИЛИЙ отметила, что база имеет легкий для восприятия интерфейс и развернутую систему поиска.

Справка УНИАН. Всеукраинский благотворительный фонд “Коалиция ВИЧ-сервисных организаций” - это негосударственная всеукраинская организация, объединяющая 70 организаций из многих областей Украины, которые работают в сфере снижения вреда, первичной и вторичной профилактики ВИЧ, ухода и поддержки людей, живущих с ВИЧ.

Миссия Коалиции – укрепление и расширение участия ВИЧ-сервисных организаций, их объединений и сетей, которые предоставляют услуги в сфере репродуктивного здоровья, профилактики ВИЧ-инфекции и поддержки людей, которые живут с ВИЧ, преодоление эпидемии ВИЧ/СПИД, туберкулеза и инфекций, передающихся половым путем.