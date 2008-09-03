Природное содержание бензойной кислоты в кисломолочных продуктах безопасно для здоровья – глава нацкомитета Международной молочной федерации

Киев. 3 сентября. УНИАН. Природное содержание бензойной кислоты в кисломолочных продуктах безопасно для здоровья.

Об этом заявил глава Украинского национального комитета Международной молочной федерации, профессор Александр ЧАГАРОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию, распространенную специалистами ГП «Укрметртестстандарт» о вреде для здоровья кисломолочных продуктов, содержащих бензойную кислоту, он подчеркнул, что применение бензойной кислоты в качестве консерванта в кисломолочных продуктах запрещено, а природное содержание этой кислоты в данной продукции не может навредить здоровью человека.

Он также отметил, что бензойная кислота как природное соединение также содержится в клюкве (300-1300мг/кг), картошке, горохе, зерновых, соевой муке, орехах, меде.

«В молочной промышленности бензойную кислоту как консервант не используют и использование в молочной промышленности ее запрещено», - сказал он.

А.ЧАГАРОВСКИЙ пояснил, что бензойная кислота применяется в медицине как антисептическое средство при заболеваниях горла и в пищевой промышленности как консервант (Е210). К тому же, как консервант это вещество используется, если его содержание в продукте составляет от 150 мг/кг.

Вместе с тем, максимально допустимые уровни бензойной кислоты как консерванта применяются в меланже, пресервах, повидле, сухофруктах, плодово-ягодных пюре, икре, маргарине, алкогольных напитках.

По данным эксперта, в кисломолочные и сырковотворожные продукты бензойная кислота может попасть двумя путями: во время ферментации молока и созревания сыров, а также во фруктово-ягодных наполнителях (для йогуртов, сырков, десертов и т.д.).

Природное содержание в молочных продуктах следующее: в молоке – до 6мг/кг, в йогурте – 10-40 мг/кг, кислом бифидомолоке – 12,5-20 мг/кг, в кефире – 10-25 мг/кг, фруктовом йогурте – 12,2-56 мг/кг, сметане – 11-18 мг/кг, твердом сыре – 1-52 мг/кг, сыре с плесенью и слизью – 8-341 мг/кг, сыроватке – 10-15 мг/литр.

А.ЧАГАРОВСКИЙ также отметил, что допустимое суточное потребление бензойной кислоты, определенное Экспертным комитетом по пищевым добавкам JECFA ФАО ВОЗ, составляет 5 мг/кг веса тела, что позволяет употреблять 350 мг этого вещества в день для человека со средним весом 70 кг.

По его словам, чтобы превысить эту максимальную норму, человек должен в сутки употребить 58,33 кг молока, 8,75 кг йогурта, 14 кг кефира, 6,25 кг фруктового йогурта, 6,73 кг твердого сыра и 1,26 кг сыра с плесневой и слизью.

А.ЧАГАРОВСКИЙ сообщил, что в случае распространения «Укрметртестстандартом» информации, которая будет вредить деловой репутации предприятий молочной промышленности, Союз молочных предприятий обратится в суд, а также потребует применения материальных санкций.

Он уверен, что проблема с присутствием бензойной кислоты в молочных продуктах была создана искусственно, и призвал государственные структуры к сотрудничеству с профессиональными объединениями молочной промышленности.