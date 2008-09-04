Киев. 4 сентября. УНИАН. 15-21 сентября во Львове состоится Неделя актуального искусства “7”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил куратор проекта Андрей ЛИНИК.

По его словам, аналогов такого события в художественной жизни Украины еще не было. Неделю актуального искусства "7" планируется сделать ежегодным большим проектом актуального искусства (contemporary art), призванным пропагандировать и развивать как украинское, так и мировое современное искусство.

По замыслу организаторов, проект будет представлять культуру Украины не через установившиеся представления традиционализма, соцреализма или китча, а как полноценную современную культуру с соответствующими тенденциями в искусстве, творчестве и развитии. “7” – это попытка сплотить украинских художников, творящих в пространстве актуального искусства, и заложить фундамент для генерирования современного дискурса в отечественной культуре.

Целью недели актуального искусства является преодоление кризиса межкультурной коммуникации, барьера "художник-общество", развитие междисциплинарного сотрудничества, регенерирования средствами искусства уникальных объектов города.

По словам творцов проекта, появлению во Львове Недели актуального искусства "7" предшествовали проекты "Холод", "Арт-депо" и "Декларация пустоты" (на фестивале "ГогольФест"), которые на протяжении года организовал "Институт актуального искусства".

Согласно программе Недели, на протяжении семи дней будут проходить такие проекты:

- Дни искусства перформанс в Украине (кураторы: Вальдемар ТАТАРЧУК, Влодко КАУФМАН). Участниками мероприятий будут Вальдемар ТАТАРЧУК, Януш Балдыга, Збигнев ВАРПЕХОВСКИ, Ян СВИДЗИНСКИ (все из Польши); Александр САРНА, Дмитрий МАЙБОРОДА (оба из Беларуси); Редас ДИЖИС (Литва); Влодко КАУФМАН, Василий БАЖАЙ, Юрий СОКОЛОВ (все из Украины).

- МедиаДепо (координатор: Богдан ШУМИЛОВИЧ). В рамках этого проекта состоятся мастер-классы и презентации Свена КЁНИГА и Сергея ТЕТЕРИНА, медиа-проекты, среди участников которых – Лукаш ШАЛАНКЕВИЧ (Польша), Яцашек (Польша), Томас ДВОРАК (Чехия), Сергей ТЕТЕРИН (Россия), Глеб ВЫШЕСЛАВСКИЙ (Украина), Мет ШУЛЬЦ (Австралия) и др.

Всего на протяжении “7” дней во Львове состоится свыше 70 проектов авторства около 100 художников.

В рамках недели также пройдут обсуждения, мастер-классы, дискуссии, лекции по вопросам актуального искусства. Местами проведения проекта “Неделя” станет почти вся историческая часть Львова: территория вокруг Доминиканского собора, Музей идей, Центр городской истории Центрально-восточной Европы, галерея “Дзиґа”, площадь Рынок, площадь Арсенальная и др.