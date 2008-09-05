ВОЛЯ начинает тестирование новых ТВ-программ

Киев. 5 сентября. Компания ВОЛЯ с сентября начинает тестирование семи новых ТВ-программ, которые пополнят цифровые пакеты «Воля Преміум ТВ».

До конца года в цифровые пакеты будут добавлены еще несколько телевизионных программ. В частности, компания ВОЛЯ планирует до конца года завершить переговоры с правообладателями спортивного контента, и пополнить перечень спортивных программ всемирно-известным каналом Viasat Sport, и новым спортивным каналом – «Футбол», который планируется к выходу в эфир в ноябре 2008 года.

На период тестирования новые программы будут доступны всем подписчикам базового пакета услуги кабельного телевидения «Воля Преміум ТВ». После окончания периода тестирования, о чем будет сообщено дополнительно, программы будут добавлены в пакеты соответствующей тематики.

Для того чтобы названия программ отразились в списке, абонентам необходимо обновить список программ в соответствии с удобной пошаговой инструкцией для ТВ-тюнера, которая выдается каждому пользователю услуги при подключении.

Для удобства абонентов инструкции по перенастройке также представлены на сайте компании в разделе Поддержка/ Телевидение: настройки частот и инструкции: http://www.volia.com/support/setup-tv/tuners

Кроме того, видео-инструкции демонстрируются на телеканале «Воля-Информ».

Описание новых ТВ-программ:

Fox Crime - это круглосуточный телеканал, посвященный одному из самых популярных и успешных жанров в мире - документальные и художественные фильмы, драмы и комедии, программы c расследованиями, преступлениями, с положительными и отрицательными героями. Fox Crime - это мир, который завораживает зрителя. Будьте уверены: преступник будет найден – в независимости от того, идёт ли речь о тщательном расследовании, сериале, комедии или художественном фильме. Преступления, расследования, тайны и их разгадки будут интересны как мужчинам, так и женщинам.

Fox Life – развлекательный канал для современных женщин от компании Fox, чья продукция является признанным эталоном в мире кино и телевидения. Телеканал Fox Life предлагает непревзойденный стандарт качества программ. Жизнь и развлечения здесь неразрывно связаны друг с другом, делая просмотр передач увлекательным и расслабляющим. Fox Life будет наиболее интересен современным, активным и творческим женщинам, которые знают, чего хотят, умеют сделать правильный выбор и не упустить счастливый шанс. На телеканале представлены широко известные популярные и любимые украинскими зрителями сериалы, такие как "Отчаянные домохозяйки" и "Скорая помощь"; передачи о моде и жизни звезд, лучшие мировые реалити-шоу и самые искренние программы о человеческих отношениях.

Nat Geo WILD – это телеканал о дикой природе, окружающей среде и удивительных созданиях, обитающих на Земле. Созданный на базе материалов National Geographic, канал Nat Geo Wild, тем не менее, обладает целым рядом эксклюзивных программ, которые вы не увидите ни на одном другом телеканале. Никогда ещё наша планета, галактика и Вселенная в целом не подвергались такому глубокому и захватывающему исследованию. Зрителям канала предстанет разнообразие ландшафтов, растений и животных со всего света, запечатленное самыми известными кинематографистами с мировым именем. Захватывающие образы и повествования увлекут в незабываемое путешествие по нашей планете: от ее самых удаленных уголков до бездонных глубин мирового океана.

ЧП.INFO – это совместный проект телекомпании «Магнолия –ТВ» и других государственных учреждений, ответственных за безопасность и защиту граждан Украины. Концепция программ канала: наиболее резонансные события, которые касаются безопасности людей в столице, стране, мире на этот час; оперативная общественно важна информация, которая касается безопасности людей, из столицы, страны, мира на этот час; общественно полезная информация, которая направлена на формирование реальной оценки безопасности жизни и имущества граждан и пропаганду здорового образа жизни.

REAL ESTATE TV – первый в Украине круглосуточный информационно–развлекательный телеканал о недвижимости. Телеканал позиционирует себя как зеркало рынка недвижимости, проектирования, строительства, дизайна и ремонта, банковских услуг, услуг страховых компаний, как в Украине, так и в мире. REAL ESTATE TV – это Ваш персональный советник по вопросам недвижимости.

ТЕРРА - круглосуточный киевский Муниципальный телеканал. Концепция канала предусматривает совершенно отличающийся от существующих поныне формат канала, который станет по настоящему городским, нужным как киевлянам, так и местной власти всех уровней.

Куй-ТВ (Qtv) - это бизнес-проект команды телеканала СТБ: оригинальный познавательно-развлекательный телеканал, ориентирован на молодых мужчин в возрасте до 30 лет. Слоган канала: "Действительность, которая поражает". Куй ТВ собирается раздвинуть рамки и нормы, общепринятые в украинском телевизионном пространстве, и показать зрителям реальность под другим углом. И, естественно, обеспечит зрителя приличной дозой адреналина. Основное программное обеспечение телеканала: программы о сверх возможностях человеческого ума и тела; единоборства и экстремальный спорт, спортивные курьезы; японские игровые шоу, например "Крепость Такеши Китано", программы типа «Разрушители мифов», Гиннес-шоу; кунсткамера: программы о неординарных людях, таинственные легенды и затерянные уголки мира; программы о видеоиграх, техноновинки и современные компьютерные технологии.

Компания ВОЛЯ — ведущий украинский провайдер телекоммуникационных услуг, предоставляющий услуги доступа к пакетам телевизионных программ, высокоскоростной доступ в Интернет, услуги крупнейшего в Украине дата-центра, а также дополнительный сервис «видео-по-запросу».

Алина Сигда

Руководитель отдела PR компании ВОЛЯ

Тел./факс: 207-70-92

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