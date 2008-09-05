Григорович призывает Тимошенко отказаться от “кремлевской” коалиции и вернуться к коалиционному соглашению с НУ-НС

Киев. 5 сентября. УНИАН. Народный депутат, член фракции “Наша Украина - Народная самооборона” Лилия ГРИГОРОВИЧ призывает премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО и БЮТ отказаться от “кремлевской” коалиции и вернуться к выполнению положений коалиционного соглашения с НУ-НС.

Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Л.ГРИГОРОВИЧ отметила, что фактически созданную коалицию БЮТ и Партии регионов уже успели окрестить “кремлевской”, и это правильно.

По словам депутата, попытки Партии регионов навязать Украине нейтральный статус и требование немедленно заслушать в Верховной Раде министров обороны и иностранных дел подтверждают это. “Страна, где много нейтральных людей, теряет свой независимый статус”, – сказала Л.ГРИГОРОВИЧ.

Она также раскритиковала инициативу депутата от БЮТ Сергея ТЕРЁХИНА повысить проходной барьер на выборах в парламент до 10%. По ее словам, это “10 китайских стен от украинского народа”.

Л.ГРИГОРОВИЧ заявила, что БЮТ и Партию регионов составляет украинский “олигархат”, который представляет только самих себя. По ее словам, они не предложили законопроект о введении открытых избирательных списков, зато внесли законопроект о повышении проходного барьера, целью которого является сделать такую модель, которая будет устраивать только эти две политические силы.

Как заявила Л.ГРИГОРОВИЧ, “законотворческий энтузиазм” этих двух политических сил продиктован давлением со стороны России. Она отметила, что в Москве до сих пор существуют дела против Ю.ТИМОШЕНКО, “они где-то там лежат в кремлевских папках”, и лишним тому подтверждением являются “пылкие приветы от российских депутатов СЛИСКИ и БАБАКОВА” после результативных голосований в Верховной Раде.

Л.ГРИГОРОВИЧ подчеркнула, что настоящие политики не должны обращать внимание и обижаться на обвинения “мелких клерков”, а также не должны жаловаться на то, что им кто-то мешает работать.

Она отметила, что, несмотря ни на что, основным приоритетом в их действиях должна быть защита украинских национальных интересов. Поэтому Л.ГРИГОРОВИЧ призвала Ю.ТИМОШЕНКО “опомниться, отойти от “кремлевского проекта” и стать на путь выполнения обещаний украинским избирателям”.

Депутат добавила, что целью ее пресс-конференции является вернуть позицию БЮТ к выполнению положений соглашения с НУ-НС.