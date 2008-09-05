Кабмин 10 сентября намерен утвердить прогнозные макропоказатели на 2009 год – Данилишин

Киев. 5 сентября. УНИАН. Кабинет министров Украины на заседании в ближайшую среду, 10 сентября, намерен утвердить прогнозные макропоказатели на 2009 год.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

«В среду на заседании Кабинета министров эти показатели будут утверждаться», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

Напомним, Б.ДАНИЛИШИН 2 сентября заявлял, что правительство на данный момент согласовывает макропоказатели на 2009 год, в том числе и с Президентом Украины.

Министерство экономики разрабатывает прогнозные макроэкономические показатели, на основе которых формируется проект бюджета страны.

Согласно Бюджетному кодексу, правительство должно до 15 сентября направить в Верховную Раду законопроект о бюджете на следующий год.

В середине августа первый заместитель министра финансов Игорь УМАНСКИЙ заявил, что Минфин надеется, что инфляция в стране по итогам 2009 года будет в пределах 10%.

По его словам, именно такой показатель инфляции планируют использовать при расчете бюджета на 2009 год.