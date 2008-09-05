Тигипко негативно оценивает распад демократической коалиции

Киев. 5 сентября. УНИАН. Сопредседатель Совета инвесторов при Кабинете министров Украины Сергей ТИГИПКО негативно оценивает ситуацию с распадом демократической коалиции.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Будет жалко, если развалится демократическая коалиция. Жалко в плане демократии», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, бизнес позитивно оценивает ситуацию, когда нет единой центральной власти, когда идет политическая конкуренция. «Но, с другой стороны, я хотел бы, чтобы демократическая коалиция, если она восстановится, вернулась к тому, что она себе запланировала в начале. К тем сотням законов, в том числе и по созданию условий для работы бизнеса, и отечественного, и западного, которые она обещала изменить, и вернулась к тому, что она обещала сделать», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

При этом он отметил, что сегодня в Украине не только демократия требует поддержки, но и рыночная экономика.