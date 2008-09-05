Конфликт на Кавказе будет иметь негативное влияние на инвестиционный климат в Украине – Тигипко

Киев. 5 сентября. УНИАН. Конфликт на Кавказе будет иметь негативное влияние на инвестиционный климат в Украине.

Такое мнение выразил сопредседатель Совета инвесторов при Кабинете министров Украины Сергей ТИГИПКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«У меня было много встреч с иностранными инвесторами, вопрос Грузии постоянно стоит. Есть обеспокоенность. Я могу сказать, что это будет влиять негативно на привлекательность инвестиций в Украину, - сказал С.ТИГИПКО. - Я считаю, что политики должны сделать все, чтобы Украина не была втянута в этот конфликт. Я считаю, что политики должны сделать все, чтобы мы сохранили для себя рынки сбыта в России, рынки сбыта в ЕС и рынки сбыта в Грузии».

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, чистый прирост прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в январе-июне 2008 года составил 6 млрд. 918,1 млн. долл., что почти в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2007 года.

По состоянию на 1 июля 2008 года, общий объем ПИИ в Украину составил почти 36,5 млрд. долл., что на 23,4% больше объема инвестиций на начало 2008 года.

Объем ПИИ на одного жителя Украины в первом полугодии 2008 года составил 786,8 долл.